Keanu Reeves rechazó un personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel por hacer John Wick 3.

Keanu Reeves es sin duda uno de los actores de acción más populares gracias a su trabajo en cintas como Matrix, en la que dio muestra de su fuerza actoral y el alcance que tiene con el público, que ve en él a un verdadero ídolo.

Es por ello que desde hace tiempo el Universo Cinematográfico de Marvel, MCU, ha tenido en la mira al actor canadiense para que se una a la importante lista de estrellas que han sido parte de su fascinante mundo de superhéroes.

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De acuerdo con un informante muy cercano al actor y a las producciones de MCU, Keanu Revees hace unos ayeres fue invitado para participar en una de las producciones de superhéroes, pero el histrión tuvo que rechazarla debido a que estaba comprometido con John Wick 3: Parabellum.

El papel que habría declinado Keanu Revees es el de Yon-Rogg, villano en la película Capitana Marvel, el cual fue interpretado por Jude Law.

Aunque esta información del papel del Universo Cinematográfico de Marvel que rechazó Keanu Revees ya había sido dada por Charles Murphy, de That Hashtag Show, hace un tiempo en su cuenta de Twitter, ahora los detalles han sido confirmados por el productor Kevin Feige.

En una entrevista, Feige reveló que han tenido varias pláticas con el actor, pero no se ha podido dar el momento ideal para que se una a la franquicia.

Ante esto, la posibilidad de ver en el futuro a Keanu Revees en alguna cinta del MCU queda abierta, situación que mantiene felices a los fans del actor.

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Por ahora, Keanu Revees trabajará en la realización de John Wick 4 y John Wick 5, cintas que se rodarán al mismo tiempo.