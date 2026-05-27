The Witcher 3: Wolf Hunt revive once años después con la expansión “Songs of the Past”: fecha de estreno y plataformas confirmadas

Este miercoles 27 de marzo los amantes del mundo gamer fueron sorprendidos con una inquietante noticia, pues lo que parecía el “fin” de la historia de Geralt de Rivia con Blood and Wine, CD Projekt RED confirmó oficialmente “Songs of the Past” la nueva expansión de The Witcher 3: Wild Hunt.

Ante el anunció, los fanáticos del RPG han generado grandes expectativas y sobre todo mucha euforia, ya que, este título que es considerado uno de los mejores videojuegos llegará más de una década después de su lanzamiento original del juego en 2015. Cabe recordar que las anteriores expansiones; Hearts of Stone y Bood and Wine fueron aclamadas por la crítica y consideradas ejemplos de cómo crear contenido descargable.

¿Cuándo se lanzará Songs of the Past?

De acuerdo con información revelada la nueva expansión serádesarrollada en colaboración con Fool’s Theory, estudio conformado por veteranos que trabajaron previamente en la saga. Asimismo, se detalló que The Witcher 3: Wild Hunt llegará oficialmente en 2027 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S e incluso Geralt volverá a ser el protagonista principal.

Aunque todavía no existe un trailer oficial ni detalles concretos de la historia, el nombre Songs of the Past ha provocado múltiples teorías entre los fans, entre estas nuevas ideas está el conocer una narrativa sobre acontecimientos desconocidos del pasado de Geralt.

¿Qué cambios podría tener Songs of the Past?

Otro de los aspectos que llamó la atención fueron los cambios técnicos. Según reportes iniciales, la expansión dejará atrás sistemas antiguos y elevará los requisitos para PC, apostando por hardware más moderno, Windows 11 y almacenamiento SSD para aprovechar las mejoras gráficas y de rendimiento. Finalmente, CD Projekt RED adelantó que ofrecerá más detalles sobre Songs of the Past durante el verano de 2026.