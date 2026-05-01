Top 5 razones por las que GTA 6 será el juego más realista: esto podrás hacer desde el inicio

GTA 6 sigue encendiendo las expectativas y los fans solo esperan su llegada, pues de acuerdo con las crecientes especulaciones dentro de la conversación digital, esta nueva entrega se inclinará más por el realismo, lo que enciende aún más la emoción de los gamers.

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¿Qué se espera que llegue con la nueva entrega de GTA 6?

Dentro de la conversación actual, los fanáticos de la saga apuestan a la intención de Rockstar por llevar a Grand Theft Auto VI a un nuevo escenario jamás visto en los juegos de mundo abierto. Esta entrega no solo apostará por un formato de misiones, sino más por un universo lleno de actividades cotidianas, tales como:

Kayak

Una de las actividades más esperadas por los fans es la posibilidad de poder experimentar recorrer el juego a bordo de un kayak. Los fans especulan si esta interacción tendrá algún impacto dentro de las misiones.

Kayak

Pescar

Para los fans de la saga, la especulación sobre la posibilidad de pesca y caza dentro del juego ha comenzado a aumentar, pues esta se presenta como una actividad no antes experimentada.

Pescar|RockstarsGames

Buceo

Esta es una actividad que se ha vuelto popular dentro de la saga desde su última entrega; los gamers esperan que ahora sea una actividad que impacte de manera directa dentro de la dinámica del juego.

Buceo|RockstarsGames

Pelea de MMA

Para los seguidores de la saga, la posibilidad de combatir dentro de peleas de MMA ha encendido la conversación, pues no se ha señalado de manera oficial si se trata de una actividad recreativa o si tendrá impacto en el juego.

Peleas MMA|RockastarGames

Ver Televisón

A pesar de que esta ha sido una actividad recurrente dentro del universo de los videojuegos de mundo abierto, los fans de GTA 6 esperan que sea esta una actividad que impacte dentro del modo de juego.

Ver Televisón|RockstarGames

Los crecientes rumores apuestan a que el nuevo GTA contará con sistemas especialmente pensados para permitir una interacción completa con el entorno y el medioambiente. Además, se ha especulado que la trama del juego estará centrada en el mundo del crimen, en donde cada jugador podrá optar por su camino y estilo de juego, lo que significa una de las mayores personalizaciones dentro del universo de los videojuegos.