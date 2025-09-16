¿El juego más caro de la historia? Esto costaría GTA VI con nuevos impuestos incluidos

Dentro del universo de los videojuegos, uno de los más esperados es Grand Theft Auto VI, pues se ha consagrado como uno de los lanzamientos más importantes de la industria y de Rockstar Games, quien confirmó que el título llegará el próximo 26 de mayo del 2026. No obstante con las recientes modificaciones e impuestos aplicados por el gobierno de México, el costo podría variar, pues aunque sé especial que tendrá un precio cercano a los 2,101 pesos, con el nuevo impuesto rondará los 2,270 pesos.

Se filtra el precio de GTA VI

Fue en Suiza en una tienda llamada Brack quien supuestamente listó el juego con un precio cercano a los 99 francos suizos, lo que equivale a poco más de 112 dólares, lo que representa alrededor de 2,101 pesos mexicanos al tipo de cambio actual, precio con el que se colocaría dentro de un rango arriba de precio, incluso llegando a ser uno de los más caros del mercado actual.

GTA 6 Will Be The Biggest Game Launch In History



May 26, 2026. pic.twitter.com/eNiV8DaqJx — GTA 6 Updates (@ViceCityGTAVI) September 14, 2025

¿Para qué consolas estará disponible GTA VI?

Hasta el día de hoy, Rockstar ha confirmado que GTA VI estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, y hasta ahora no se a confirmado su llegada a Nintendo Switch 2 ni a PC, aunque todas las especulaciones señalan que podrían recibirlo en etapas posteriores, como ocurrió con GTA V.

El impuesto a videojuegos violentos

Recientemente, en México ha causado revuelo un impuesto especial del 8% a videojuegos considerados como “violentos”, dentro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esta medida fue aprobada con el argumento de desincentivar el consumo de títulos que promueven conductas agresivas y generar un ingreso adicional para el erario.

El legado de la franquicia

La saga Grand Theft Auto, nació en 1997, desarrollada por DMA Design (hoy Rockstar North). Desde su primera entrega revolucionó la industria con la libertad de exploración y narrativa criminal. Con éxitos como GTA III (2001) y GTA V (2013), que aún se mantiene como uno de los juegos más vendidos de la historia, Rockstar consolidó un fenómeno cultural que sigue creciendo.