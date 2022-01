En esta nueva cinta Nicolas Cage no deja nada a la imaginación ¿De cuál se trata?

Nick (como muchos le suelen decir), sabe mantener muy bien su perfil como una de las estrellas más reconocidas de Hollywood, aunque no ha sido nada fácil. En el 2014 en una conferencia como parte del festival South By Southwest, declaró:

“Comencé a actuar porque quería ser James Dean. Lo vi en Rebelde Sin Causa y Al Este Del Paraíso. Ninguna escena me impactó como Dean lo hizo, me voló la cabeza. Y dije esto es lo que quiero hacer.”

De ahí en adelante, la carrera de Nicolas Cage desde los 90´s se fue consolidando y en la actualidad es uno de los actores más queridos por el público. Con películas como La Roca, Riesgo En El Aire, Cara Contra Cara, 60 Segundos, Adiós A Las Vegas, entre otras, incluso en el universo Marvel con Ghost Rider.

El papel perfecto para Nicolas Cage

Hace unos días, se dio a conocer que en el mes de abril de este año, saldrá la nueva película del actor, la cual lleva por título “The Unbearable Weight of Massive Talent” y en español se llamará “El peso del talento”, y promete no ser una película más. Porque con todo lo que se ha dado a conocer sobre el filme, Nicolas se interpretará a sí mismo. Así es Nick, siendo Nick.

En el tráiler que podrás ver aquí abajo, nos deja ver toda clase de momentos donde Cage será Nick Cage. Hasta los fanáticos del artista harán lo imposible por estar cerca de él.

En este adelanto observamos que el actor no está pasando por el mejor momento de su carrera, y aunque muchos lo reconocen como toda una leyenda, es que no está siendo contratado para nuevos proyectos. Sin mucho dinero y sin trabajo, conoce a Javi, interpretado por Pedro Pascal, un hombre que adora su carrera y que quiere pagarle un millón de dólares por ir solamente a una fiesta. Un negocio muy bonito pero muy extraño.

Aunque en un comienzo Nick parece dudar, por obvias razones, este tráiler nos deja al descubierto que termina aceptando y es entonces cuando todo se saldrá de control...

Black Pink, Pedro Pascal y Nicolas Cage, ¿qué podría salir mal?

Dirigida por Tom Gormican, El Peso Del Talento es una especie de homenaje a Nicolas y a su carrera artística. Sin embargo, el actor ha dejado claro que no piensa verla. ¿Poooor? Pues le parece muy raro ir a una sala de cine para ver una versión exagerada de él.

Y es que es un hecho, que nos toparemos con una versión altamente neurótica y ansiosa del artista. En una entrevista el actor declaró:

“Yo le decía (a Tom) que no era así, que en realidad soy de momentos tranquilos y reflexivos. Pero él decía que un Cage neurótico es el mejor Cage, y así lo hice. Le dije que no vería la película pero que espero que la disfrute”.

The Unbearable Weight Of Massive Talent llegará a los cines en abril de este año



