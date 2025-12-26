¡Ay, caramba! Los Tigres del Norte aparecerán en el próximo episodio de Los Simpson

¡Ay, caramba! ¡El 2025 no deja de sorprendernos! A medida que el año se acerca a su fin, Los Simpson han anunciado la transmisión de un nuevo episodio que contará con unos invitados MUY especiales: ¡Los Tigres del Norte! La agrupación mexicana de música norteña hará su debut en el universo de Springfield para presentar El Corrido de Pedro y Homero.

La noticia se confirmó a través de una publicación en la página oficial de Los Simpson , en Facebook, en la que se compartió un par de imágenes del episodio. En estas, se muestra a Homero con un sombrero de mariachi junto a El Hombre Abejorro, mientras la agrupación liderada por Jorge Hernández - conocido como El Tigre Mayor - toca en el escenario.

“Una banda legendaria. Una canción original. Un giro muy al estilo de Los Simpson. Los Tigres del Norte llegan para interpretar 'El Corrido de Pedro y Homero'”, se lee en la descripción de la publicación, que ya ha generado miles de reacciones en redes sociales, especialmente, por parte del público mexicano.

¿De qué tratará el nuevo episodio de Los Simpson con Los Tigres del Norte?

De momento, no se ha revelado la trama del episodio. No obstante, se espera que el protagonista de este episodio sea El Hombre Abejorro, pues éste aparece en la imagen promocional. Además, su nombre está en el corrido, junto al de Homero. Recordemos que en el episodio Team Homer (El Equipo de Homero) se refieren a él como “Pedro”. Dicho esto, se espera que el capítulo incluya música original de la agrupación, compuesta especialmente para el episodio.

Los Tigres del Norte llegan a Los Simpson: cómo, cuándo y dónde ver el capítulo

Los fans de los Simpson y los Tigres del Norte podrán disfrutar de uno de los crossovers más inesperados antes de que termine el año. El episodio de los Simpson con Los Tigres del Norte será transmitido en Estados Unidos este 28 de diciembre, en FOX. Posteriormente, se espera que sea lanzado para todo el mundo a través de la plataforma de streaming de Disney Plus.

¿Dónde ver Los Simpson en México?

En lo que el estreno de El Corrido de Pedro y Homero llega, puedes ver los capítulos de Los Simpson a través de la programación de Azteca 7. No te pierdas sus capítulos, de lunes a miércoles, en punto de las 4:00 p.m.