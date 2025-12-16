¡Por fin! Maggie habla en Los Simpson y esta reconocida actriz fue quien le prestó su voz:

Tras varias décadas, no podemos negar que Los Simpson se han convertido en uno de nuestros programas favoritos y ciertamente en uno de los más importantes de todos los tiempos, pues además de su divertida comedia y sus predicciones del futuro, han marcado a varias generaciones.

Si bien, dentro de cada temporada hemos visto un amplio desarrollo de los personajes, hay uno en particular que usualmente está observando todo… Así es, hablamos de Maggie Simpson, quien en 37 temporadas muy pocas veces ha hecho sonidos más allá de los que hace con su biberón, siendo que por fin la escuchamos hablar fluidamente en el último episodio estrenado.

¿Quién será la voz de Maggie en Los Simpson?

Recientemente, la actriz Lindsay Lohan compartió a través de sus redes sociales que participará en la temporada actual de The Simpsons, donde declaró lo siguiente: “¡Qué sueño hecho realidad ser parte de esta icónica familia!”, siendo que dará voz a Maggie, la menor de Los Simpsons.

Se trata de una versión de al menos 6 años en el futuro, donde todos en la familia han crecido… Incluso Maggie, quien tratará de evitar que Bart conduzca.

Catch me on #TheSimpsons this Sunday, December 14th at 8:30pm ET/7:30pm CT on@FOXTV pic.twitter.com/yXa6WX52sS — Lindsay Lohan (@lindsaylohan) December 13, 2025

“¡Por favor! No dejen que Bart conduzca, da mucho miedo. Conduce de forma tan insegura y todos nos tocan el claxon, nos gritan groserías y nos muestran el dedo”.

¿Cuántas veces ha hablado Maggie en Los Simpsons?

Todo mundo sabe que la bebé Maggie nunca habla en Los Simpson, aunque cada vez que lo ha hecho en el idioma original, suele ser una celebridad reconocida quien le da voz.

Sus primeras palabras en la serie fueron en la cuarta temporada y Elizabeth Taylor fue quien dijera la palabra: “Papá”.

En otro episodio en una línea temporal del futuro de la temporada 20, Jodie Foster dejó un gran monólogo de Maggie en una versión adulta.

Finalmente, en esta versión de infante de Maggie podremos escuchar de nuevo, siendo que por ahora se desconoce si sus diálogos será cada vez más frecuentes.