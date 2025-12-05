CONFIRMADO: Retrasan el estreno de Los Simpsons 2 en cines para ésta fecha
¡Tendremos que esperar! La segunda parte de la película de Los Simpsons será retrasada de acuerdo con fuerte oficial de 20th Century Studios. Te contamos todos los detalles sobre este cambio.
Es oficial, La Película Los Simpsons 2 se retrasa. La fecha confirmada había sido 23 de julio de 2027. Sin embargo, 20th Century Studios anunció el día de hoy que ese día se modifica al 3 de septiembre del 2027. A pesar de este cambio los fanáticos de la película han manifestado su deseo porque llegue la tan esperada fecha.