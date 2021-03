“Ya No Estoy Aquí", la película que representaba a México en los Oscar.

La cinta mexicana se quedó muy cerca de la nominación, pero al final quedó fuera, te contamos más sobre esta fascinante producción.

“Ya No Estoy Aquí” es la cinta mexicana que llevaría a México a la entrega 93 de los premios Oscar, y que quedó fuera de la contienda.

Esta cinta ha sido elogiada por su hábil e interesante forma de retratar de la subcultura conocida como Kolombia, que se encuentra alojada en Monterrey, Nuevo León, al norte de México.

La pieza dirigida por Fernando Frías ha sido descrita como un retrato crudo de lo que ocurre con algunas de las culturas que se anidan en México, y que a través de la historia de Ulises, interpretado por Daniel García Treviño, un joven músico que sorprendió al mundo con su actuación, ha logrado arrebatar las miradas del mundo entero.

Aquí te contamos algunas de las cosas que debes de saber sobre la cinta que representaba a México en la categoría de Mejor Película Extranjera de los premios Oscar:

Migración como supervivencia

Fernando Frías se inspiró en su propia historia de dificultades en la adaptación a su nueva residencia en Nueva York, y al conocer la subcultura de los cholombianos, decidió tomar los elementos para armar una trama que reflejara los problemas migratorios que enfrentan y el mundo que engloba formar parte de ellos.

Siendo esta su segunda producción, Fernando Frías decidió continuar con un discurso narrativo que muestra a los espectadores el duro rostro de la inadaptación.

¡Casi perdida!

La producción de la cinta comenzó con muchos esfuerzos, pero el propio director de la cinta, Fernando Frías, reconoció que el rodaje estuvo suspendido al menos durante un año, pero, fue gracias a la intervención del capital privado fue que pudieron comenzar con el rodaje en Estados Unidos.

De hecho, esta pausa, pudo ser definitoria, ya que, de no encontrar el apoyo, este proyecto podría haber quedado en el aire.

El descubrimiento

Daniel García Treviño fue descubierto durante una presentación con una banda, ahí las personas encargadas del casting, le hicieron la invitación para audicionar, aunque previo a esta producción no contaba con experiencia.

A ciegas…

La naturalidad de los personajes y participantes de esta producción, proviene de la forma en que fue elegido el casting, pues, entre todo el parto, sólo una de las integrantes estudió para ser actriz.

Además, muchos sospechaban que todo el alboroto que se estaba haciendo para reclutar gente en la producción, podía ser alguna especie de trampa, aunque, al final decidieron confiar, y el resultado fue sorprendente para todos.

¿Cómo la recibió la crítica?

El mismísimo Guillermo del Toro reconoció que “Ya No Estoy Aquí” es una gran película, y no dudó en compartir sus elogios, y a través de su cuenta en Twitter, el director mexicano, y ganador del Oscar, expresó:

“YA NO ESTOY AQUI. Con el mundo en donde esta- este espléndido film me hizo eco, me emocionó, me sacudió, me hizo pensar y me provocó profunda admiración y respeto. Esta en NETFLIX y habla con fuerza y poder. Al chingadazo, sin rodeos y con hartos huevos.”, escribió en junio de 2020.

Por si fuera poco, la cinta fue considerada por medios especializados, como la favorita para conquistar la categoría como Mejor Película Extranjera, sin embargo, quedó fuera de la contienda al darse a conocer las nominaciones.

“Ya No Estoy Aquí” arrancó con el pie derecho al presentarse en el Festival de Morelia, y recibir un premio, así como también, fue galardonada en un festival de cine en el Cairo, Egipto, y proyectada en el Festival de Cine Tribeca.

Si aún no has visto “Ya No Estoy Aquí” no pierdas la oportunidad de disfrutar de esta cinta digna de Oscar.

