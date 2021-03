Hong Kong le hace el feo a los nominados al Oscar.

La entrega 93 de los premios Oscar no será transmitida en ningún canal de Hong Kong, hecho que ha generado gran polémica a casi un mes de que se celebre el gran evento, ya que, el veto no sólo corresponde al evento, en realidad, el trasfondo involucra a las dos connacionales que compiten por una estatuilla.

En un hecho histórico, Hong Kong suspendió la transmisión del evento más relevante en la industria del cine, esto como parte de una decisión que tendría que ver con los intereses del Partido Comunista de China.

Aunque no son muy claros los motivos por los cuales el Partido Comunista de China decidió bajar la transmisión de los premios Oscar en todos los medios controlados por el Estado, se tiene la idea de que la decisión está directamente relacionada con las nominaciones de dos cintas; se trata del cortometraje Do Not Split,y por Nomadland, dirigida por Chloé Zhao, de origen chino y naturalizada estadunidense.

¿Cuál es el problema con estas cintas?

Resulta ser que Do No Split, es un cortometraje que aborda las protestas a favor de la democracia en Hong Kong, obviamente esta premisa hace enojar mucho al Partido Comunista de China.

Y en el caso de Nomandland, dirigida por una de las dos mujeres que compiten en la categoría de mejor director, en semanas recientes se ha realizado un bloqueo sistemático a todo lo relacionado con la cinta: promocionales, notas, e incluso la propia película, al parecer por declaraciones que ha realizado con anterioridad Chloé Zhao.

Chloé Zhao ya está haciendo historia en los Oscar, da clic y entérate de todo.

Chloé Zhao es la primera directora asiática que obtiene un Globo de Oro, y esta celebración de gloria en Hollywood se ha visto opacada por el veto y la polémica.

¿Qué dijo?

Zhao pronunció en una entrevista en 2013, que se había interesado en grabar Nomadland en una reserva india debido a que le recordaba a su adolescencia “en China, estando en un lugar donde las mentiras están en todos lados”, y de manera reciente cuando una declaración fue tergiversada al colocar que Estados Unidos “ahora es mi país” en lugar de transcribir “no es mi país”.

En medio de toda esta confusión, se ha eliminado toda posibilidad de que en China se abra paso al proyecto que dirige la mujer nacida en aquel país y con ello, se ha detonado la polémica y las críticas en todo el mundo.

Sin duda esta polémica habrá de generar gran expectativa en la edición 93 de los premios Oscar, pues, Nomadland es una de las cintas favoritas para arrasar en la entrega, al acumular un total de seis nominaciones, incluyendo la categoría de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz, entre otras.

No te pierdas ningún detalle de los premios Oscar y disfruta de la gran gala en la pantalla de Azteca 7, este 25 de abril.