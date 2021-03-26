Elton John dará una fiesta por los Oscar, y ¡todos estamos invitados!

Sí, el mismísimo sir Elton John anunció que sí dará paso a su ya también tradicional fiesta con motivo de los premios Oscar, y lejos de abrir sus puertas a las famosas celebridades que se reúnen en el evento, en esta ocasión todos están invitados, bueno, todos los que puedan pagar.

¿Te imaginas disfrutar de una fiesta llena de sorpresas y que el anfitrión sea Elton John?

Pues, en esta ocasión podrías hacer de este un sueño hecho realidad,ya que, el intérprete y compositor dio a conocer que la fiesta estará abierta al público y el acceso tendrá sólo un costo de 20 dólares.

En esta fiesta los primeros confirmados son la cantante del momento, Dua Lipa, y a Neil Patrick Harris quien estará a cargo de la conducción, y por supuesto, tendrá algunas sorpresas para engalanar la noche.

Recientemente, Dua Lipa y Elton realizaron una transmisión en vivo para compartir algunos detalles sobre la actuación de la cantante en una de las galas más sobresalientes de la farándula y dijo estar muy emocionada de apoyar los esfuerzos en la lucha contra el VIH.

Dua Lipa mencionó que es muy importante romper con la idea de que existen estereotipos cuando se trata del VIH, y pidió a todos recordar, que los jóvenes representan un 25 por ciento de la población que es afectada por el virus.

Da clic aquí y entérate qué eventos sí se cancelaron en la entrega 93 de los Oscar.

Obviamente se trata de una fiesta virtual y como cada año, esta tiene como motivo principal la recaudación de fondos para apoyar a la lucha contra el VIH/SIDA, causa que el intérprete apoya desde hace ya varios años.

¿Dónde, cuándo, y cómo?

La fiesta será transmitida en cuatro horarios diferentes, y cada uno de estos tendrá capacidad para recibir hasta 100 mil espectadores.

El evento se llevará acabo en el previo a la celebración de la gran gala de los Oscar, el 25 de abril, y se convertirá en un especial que dé pauta a la premiación.

Lo recaudado en esta gran gala serán destinados en apoyo de jóvenes en riesgo y con VIH/SIDA al rededor de todo el mundo.

Tradición y buenas costumbres…



La fiesta que ofrece Elton John para recaudar fondos lleva un total de 28 años celebrándose, y por supuesto en esta ocasión, no podía pasarse por alto el evento.

A través de sus redes sociales, Elton anunció que se podría llevar esta tradicional fiesta a los hogares de todas las personas dispuestas a contribuir (y que alcancen su derecho de admisión), y prometió que sería un gran evento con muchísimas estrellas invitadas.

Habitualmente se realiza la gala de recaudación con celebridades, y se invita a que disfruten de la fiesta posterior a la entrega de los Oscar, donde además de compartir una elegante cena, también se realiza una subasta.

El cantante británico pidió a todos recordar que en el mundo 38 millones de personas viven con VIH alrededor de todo el mundo, y que, ahora más que nunca “necesitan de nuestro cuidado, amor, y apoyo”.