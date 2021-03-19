Te contamos cómo será la gala 93 de los premios Oscar.

Sin duda, la gala de premiación de los Oscar es uno de los eventos más esperados del año, y en esta ocasión habrá muchísimas cosas por descubrir.

Mientras la industria cinematográfica lucha por recuperarse del golpe que representó la pandemia ocasionada por el virus de Covid-19, la ceremonia de los premios Oscar lucha por adaptarse a las circunstancias de la época actual, y aunque muchos de los detalles aún son un misterio.

Aquí te presentamos algunas de las cosas que se saben hasta el momento.

La gran gala de premiación de la edición 93 de los premios Oscar se realizará el próximo 25 de abril y podrás disfrutar de todo el evento a través de la pantalla de Azteca 7.

El presidente de la Academia Cinematográfica, David Rubin ofreció una exclusiva a la revista Variety, donde a través de una carta, se dan a conocer algunas pistas de lo podría ocurrir el día de entrega de estatuillas.

En medio de muchas especulaciones sobre los eventos que tendrán que ser cancelados, así como la aglomeración de muchas personas en el mismo lugar, David Rubin hizo declaraciones que nos dan la pauta de lo que ocurrirá.

A la gala de premiación sólo podrán acudir nominados, sus acompañantes, y los presentadores de las ternas que se disputan las categorías.

La ceremonia tendrá dos locaciones oficiales, por supuesto, la principal será el teatro Dolby de Los Ángeles, y la segunda es la estación central, Union Station.

El presidente de la Academia anticipó que para todos los involucrados en la presentación de la gala más importante en la industria del cine, es un objetivo prioritario convertir todo el evento en una gran experiencia, llena de sorpresas que permitan a la audiencia conectar con todas las emociones que se representan en cada una de las películas que han sido honradas en la edición 93 de los Oscar.

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Steven Soderbergh será el cineasta que encabezará la producción de la gala, y contará con el apoyo de Stacey Sher, y Jesse Collins.

Lo que todavía genera expectativa, son los detalles sobre cómo se realizará la alfombra roja, sin embargo, existen grandes referentes gracias a lo que han realizado en eventos.

No habrá desayuno, ni after party…

Habitualmente en el previo a la entrega de los Oscar, se dan cita todos los nominados para compartir un desayuno en el que comparten gratos momentos y algunos logran conocerse por primera vez, pero, en esta ocasión, dicho evento será cancelado.

También la famosísima fiesta para celebrar con los ganadores de los Oscar, se tuvo que remover de la agenda, ya que, se está priorizando el cuidado de la salud de los asistentes y de las personas que los acompañan.

Lo que sí sabemos es que la entrega 93 de los premios Oscar será toda una experiencia y tú no te puedes quedar fuera, porque contaremos con la mejor transmisión para que no te pierdas ningún detalle.