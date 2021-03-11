Estas son las mejores películas que ha filmado en su carrera la estrella de Hollywood Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio se ha convertido en uno de los mejores actores del mundo de Hollywood, pues desde hace algunos años se ha ganado la admiración y el cariño del público; por ello, ahora recordamos algunos de sus grandes trabajos.

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Este impresionante actor es quizá la última gran estrella de Hollywood, ya que su carrera está llena de éxitos de taquilla.

Rápida y mortal de 1995

En esta entrega DiCaprio da vida a un presumido vendedor de armas que quiere demostrar su valía en una peculiar competencia. Su interpretación no es especialmente memorable, pero para sus seguidores se ha convertido en una de las mejores.

Titanic de 1997

Esta película ha sido la más significativa, ya que lo cambió todo para el actor, convirtiéndolo en un ídolo. Esta película trata sobre el hundimiento de uno de los barcos más importantes; sin embargo, destaca más su historia de amor.

Gangs of New York de 2002

El año 2002 fue decisivo para cimentar esa imagen de prestigio. Además, es su primera colaboración con Martin Scorsese y un éxito más que se suma a la lista después del clásico Titanic.

Atrápame si puedes de 2002

El actor logra conquistar a la cámara dando vida a un criminal de lo más peculiar. El juego del gato y el ratón que lleva con el personaje.

El lobo de Wall Street de 2013

Una cinta llena de adrenalina y diversión en donde Leonardo DiCaprio tiene la misión de darle una interpretación que para muchos es la mejor que ha hecho a lo largo de su carrera.

Érase una vez en Hollywood de 2019

La última entrega de Tarantino, en donde logra juntar la televisión con la pantalla grande. En donde uno de los protagonistas es Leonardo DiCaprio, quien hace un viaje por distintos escenarios de la cultura pop son parte clave de la cinta.

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