El guion tiene más de 140 errores: Los sorprendentes datos curiosos de ‘Armageddon’, película de Michael Bay.

‘Armageddon’ fue una película que pisó con fuerza la década de los noventas, pues nos sumergió en una historia de ciencia ficción que desató todo tipo de comentarios entre los cinéfilos y críticos especializados.

Michael Bay fue el encargado de regalar esta mítica cinta a millones de personas en todo el mundo; sin embargo, jamás imaginó la ola de críticas por parte del público.

Y es que el director nos contó la historia de un grupo de astronautas que viajaron al espacio para destruir un meteorito antes de colisionar con el globo azul.

Te presentamos algunas curiosidades del polémico filme lanzado en 1998.

Michael Bay creó uno de los guiones más controversiales de su carrera

El guion de ‘Armageddon’ fue sumamente criticado, pues se encontraron más de 140 errores que llamaron la atención de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).

Expertos en cine calificaron la cinta como “absurda” y “aberrante”, pues cuenta con elementos que no están comprobados científicamente.

Expertos de la NASA destacaron que es imposible hacer estallar un asteroide de exorbitantes dimensiones con una sola bomba nuclear.

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El vestuario costó millones de dólares

Pese a las críticas, la NASA tuvo un maravilloso detalle con el elenco de la película, pues regaló trajes oficiales espaciales con un valor de 3 millones de dólares aproximadamente.

Ben Affleck, Bruce Willis, Steve Buscemi y otros actores tuvieron la oportunidad de usar los verdaderos atuendos espaciales de la agencia, suceso que le dio un ligero toque de credibilidad a la cinta.

Bruce Willis tomó esta oportunidad para saldar deudas

Bruce Willis, quien interpretó a 'Harry Stamper', nunca estuvo de acuerdo con el guion de ‘Armageddon’; sin embargo, enfrentó algunos problemas económicos que lo obligaron a tomar el proyecto.

De hecho, el actor llegó a un acuerdo con Disney para realizar tres películas que le permitieran solventar sus gastos económicos.

Los pininos de Ben Affleck en la industria cinematográfica

Jerry Bruckheimer, famoso productor estadounidense, es recordado por sus icónicos filmes en Hollywood; sin embargo, también se le atribuye fichar a la joven promesa Ben Affleck.

Recordemos que, Ben incursionó en el gremio cinematográfico a muy temprana edad, pero Jerry se encargó de catapultar su carrera cuando lo integró al elenco de ‘Armageddon’.

Michael Bay como uno de los directores más exigentes

El director californiano no llegó para jugar con esta mítica producción de 1998. Y es que, Michael pidió excavar un hoyo en el subsuelo para poder contar con un mayor ángulo de cámara.

La petición de Michael salió cara, pues tuvo un costo de 6 millones de dólares aproximadamente. ‘Armageddon’ también se grabó en el foro 2 de Disney, pues Bay rechazó los estudios donde se grabó ‘Titanic’.

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