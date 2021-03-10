Los grandes directores mexicanos y sus inolvidables películas que se han ganado un Oscar.

Lo que hace muchos años parecía un sueño para los creadores de cine nacidos en México, se volvió una realidad, pues directores mexicanos han ganado un Oscar por sus inovidables películas. Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón han sido quienes han puesto muy en alto el nombre de México

Alejandro González Iñárritu

Este cineasta logró ser reconocido por la Academia del séptimo arte como mejor director dos veces seguidas. Además es el único mexicano que tiene este logro hasta ahora. La primera vez que el director alzó la estatuilla dorada fue en 2014 por la película 'Birdman', misma que se llevó dos galardones más como mejor guión original y mejor película.

Fue en 2015, cuando el originario de la Ciudad de México repitió la hazaña al ganar como mejor director por la cinta 'The Revenant'. Las ovaciones y elogios volvieron a repetirse para este artista de la lente.

Guillermo del Toro

El director Guillermo del Toro, originario de Guadalajara, Jalisco, se unió a la breve lista de mexicanos en ser reconocidos en los Oscar en la categoría de mejor director en el año 2018, cuando le entregaron el Óscar a mejor director por la cinta 'La forma del agua'.

La elogiada cinta también se llevó la presea en la categoría de mejor película, mejor diseño de producción, mejor banda sonora y el mundo entero conoció este film poco convencional.

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Alfonso Cuarón

Cuarón hizo lo propio en los Premios Óscar cuando la Academia lo reconoció como mejor director por la película 'Gravedad', cinta protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney. La película arrasó en la entrega número 86 de la codiciada estatuilla, pues ganó las categorías de mejor banda sonora, mejor sonido, mejor fotografía, mejor director, mejores efectos visuales y mejor montaje.

Pasaron cinco años para que se consagrara nuevamente como mejor director, igual que Alejandro González Iñarritu. En 2019 ganó la categoría con la cinta 'Roma' que estrenó en plataforma de streaming, algo que no se había dado con anterioridad. 'Roma' se llevó tres estatuillas por mejor fotografía, mejor director y mejor película extranjera.

El largometraje que llevó a Yalitza Aparicio a probar las mieles del éxito y desatar la polémica en el mundo entero, se sitúa en el México de la década de los setenta y plasma la vida del propio Cuarón que vivió en Ciudad de México y narró la trama en 'Cleo' la empleada doméstica que tuvieron su familiay él cuando era pequeño.

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