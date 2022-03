Oscar 2022: Lista completa de ganadores de la entrega 94.

¡La espera terminó! Honor a quien honor merece y finalmente llegó el momento más esperado por todos, esta noche la Academia reconoció a lo mejor del cine. Por lo que a continuación te presentamos la lista completa de ganadores de la entrega 94 de los Premios Oscar 2022.

Mejor Director: Jane Campion

¡Histórico! Jane Campion es la tercera mujer que triunfa en la categoría de Mejor Director de los Premios Oscar. #Oscarmanía 📽️@keyBPS #SiempreUnaBuenaIdeahttps://t.co/WsiN449w9A pic.twitter.com/5EeOhtFHkH — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 28, 2022

Mejor Canción Original: Billie Eilish - No Time To Die.

Mejor Diseño de Producción: Duna

Mejor Documental: Summer Of Soul (or...When the Revolution Could not be Televised)

Mejor Edición: Duna

Mejor Música Original: Duna

Mejor Guión Adaptado: CODA: Señales del Corazón

Mejor Guión Original: Belfast

Mejor Diseño de Vestuario: Cruella.

Mejor Cortometraje de Acción: The Long Goodbye

Mejor Película Internacional: Drive My Car (Japón)

Mejor Actor de Reparto: Troy Kotsur - CODA: Señales del Corazón

Mejor Cortometraje Animado: ‘El Limpiaparabrisas’ (The Windshield Whiper)

Mejor Película Animada: Encanto

Mejores Efectos Especiales: Duna

Mejor Corto Documental: The Queen Of Basketball

Mejor Fotografía: Duna

Mejor Sonido: Duna

Mejor Actriz de Reparto: Ariana Debose - ‘Amor Sin Barreras’ (West Side Story)

Mejor Banda Sonora: Duna

Mejor Maquillaje y Peinado: The Eyes Of Tammy Faye