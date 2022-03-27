Oscar 2022: Lista completa de ganadores de la entrega 94.
¡Honor a quien honor merece! Conoce a los actores, actrices, películas y todas las producciones que ganaron el premio Oscar esta noche de gala.
¡La espera terminó! Honor a quien honor merece y finalmente llegó el momento más esperado por todos, esta noche la Academia reconoció a lo mejor del cine. Por lo que a continuación te presentamos la lista completa de ganadores de la entrega 94 de los Premios Oscar 2022.
Mejor Película: CODA: Señales del Corazón
¡La gran sorpresa de la noche! CODA se convierte en la ganadora de la máxima categoría, Mejor Película. #Oscarmanía 🎉📽️ https://t.co/B5B2JO7jnb #PrestaPrenda #ExpertosEnOro #EligeLoQueTeConviene #AperturaGuadalajara #Oscarmanía pic.twitter.com/grdzd79KNa— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 28, 2022
Mejor Actriz: Jessica Chastain - 'Los Ojos de Tammy Faye' (The Eyes of Tammy Faye)
¡La increíble Jessica Chastain gana el Oscar a mejor actriz por "Los Ojos de Tammy Faye"! 🥰🎉📽 #Oscarmanía pic.twitter.com/eEdHQ8Cxrf— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 28, 2022
Mejor Actor: Will Smith - 'Rey Richard' (King Richard)
¡Will Smith se lleva la gloria al ganar el Oscar a Mejor Actor! 🤩— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 28, 2022
🎬 #Oscarmanía y sigue la transmisión por https://t.co/htwlkETsLd. 🎉🎬 pic.twitter.com/sgALE87gtq
Mejor Director: Jane Campion - 'El Poder del Perro' (The Power of the Dog)
¡Histórico! Jane Campion es la tercera mujer que triunfa en la categoría de Mejor Director de los Premios Oscar. #Oscarmanía 📽️@keyBPS #SiempreUnaBuenaIdeahttps://t.co/WsiN449w9A pic.twitter.com/5EeOhtFHkH— Azteca 7 (@AztecaSiete) March 28, 2022
Mejor Maquillaje y Peinado: 'Los Ojos de Tammy Faye' (The Eyes Of Tammy Faye)
Mejor Canción Original: Billie Eilish - No Time To Die.
Mejor Diseño de Producción: Duna
Mejor Documental: Summer Of Soul (or...When the Revolution Could not be Televised)
Mejor Edición: Duna
Mejor Música Original: Duna
Mejor Guión Adaptado: CODA: Señales del Corazón
Mejor Guión Original: Belfast
Mejor Diseño de Vestuario: Cruella.
Mejor Cortometraje de Acción: The Long Goodbye
Mejor Película Internacional: Drive My Car (Japón)
Mejor Actor de Reparto: Troy Kotsur - CODA: Señales del Corazón
Mejor Cortometraje Animado: 'El Limpiaparabrisas' (The Windshield Whiper)
Mejor Película Animada: Encanto
Mejores Efectos Especiales: Duna
Mejor Corto Documental: The Queen Of Basketball
Mejor Fotografía: Duna
Mejor Sonido: Duna
Mejor Actriz de Reparto: Ariana Debose - 'Amor Sin Barreras' (West Side Story)
Mejor Banda Sonora: Duna