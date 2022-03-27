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Oscar 2022: Lista completa de ganadores de la entrega 94.

¡Honor a quien honor merece! Conoce a los actores, actrices, películas y todas las producciones que ganaron el premio Oscar esta noche de gala.

Conoce la lista completa de actores, actrices, directores y todas las películas ganadoras en la entrega 94 de los premios Oscar. | Azteca 7

Escrito por: TV Azteca Digital

¡La espera terminó! Honor a quien honor merece y finalmente llegó el momento más esperado por todos, esta noche la Academia reconoció a lo mejor del cine. Por lo que a continuación te presentamos la lista completa de ganadores de la entrega 94 de los Premios Oscar 2022.

Mejor Película: CODA: Señales del Corazón

Mejor Actriz: Jessica Chastain - 'Los Ojos de Tammy Faye' (The Eyes of Tammy Faye)

Mejor Actor: Will Smith - 'Rey Richard' (King Richard)

Mejor Director: Jane Campion - 'El Poder del Perro' (The Power of the Dog)

Mejor Maquillaje y Peinado: 'Los Ojos de Tammy Faye' (The Eyes Of Tammy Faye)
Mejor Canción Original: Billie Eilish - No Time To Die.
Mejor Diseño de Producción: Duna
Mejor Documental: Summer Of Soul (or...When the Revolution Could not be Televised)
Mejor Edición: Duna
Mejor Música Original: Duna
Mejor Guión Adaptado: CODA: Señales del Corazón
Mejor Guión Original: Belfast
Mejor Diseño de Vestuario: Cruella.
Mejor Cortometraje de Acción: The Long Goodbye
Mejor Película Internacional: Drive My Car (Japón)
Mejor Actor de Reparto: Troy Kotsur - CODA: Señales del Corazón
Mejor Cortometraje Animado: 'El Limpiaparabrisas' (The Windshield Whiper)
Mejor Película Animada: Encanto
Mejores Efectos Especiales: Duna
Mejor Corto Documental: The Queen Of Basketball
Mejor Fotografía: Duna
Mejor Sonido: Duna
Mejor Actriz de Reparto: Ariana Debose - 'Amor Sin Barreras' (West Side Story)
Mejor Banda Sonora: Duna