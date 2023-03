Oscar 2023: ¿Quiénes fueron los ganadores de la noche?

Nos encontramos en la previa del final de la “temporada de premios” y en el marco de esto se viene la ceremonia de los galardones más importantes en el mundo del cine. Los Oscar 2023 son este domingo, por lo que te decimos a qué hora, cuándo y dónde ver la gala.

Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro fueron premiados.

¿Quién es el presentador de los Oscar 2023?

Desde el 24 de enero pasado sabemos quiénes son los contendientes para la edición 95 que dará de qué hablar, ya que por dar un ejemplo el reconocido Jimmy Kimmel será el anfitrión del show y los Oscar vuelven a tener un solo animador como hacía muchos años no sucedía. Desde ya podemos decir que no será el único acto distintivo y que en la velada sucederán otros momentos que pueden ser del agrado del público, ojalá sin momentos tensos como el año pasado cuando Will Smith sorprendió a todos al abofetear en vivo y en directo a Chris Rock por un “chiste” sobre su esposa.

¿A qué hora, cuándo y dónde ver los Oscar 2023?

Este domingo 12 de marzo es la gala número 95 y la misma puedes seguirla desde las 17 horas por Azteca 7. No te pierdas un solo momento del evento.

En el marco de esta ocasión tendremos la posibilidad concreta de ver a Guillermo del Toro alzando un nuevo premio debido a que Pinocchio está nominada como Mejor Película Animada. Cabe mencionar que ya obtuvo el Globo de Oro en esa misma categoría y todo indica que tiene buenas chances de obtener otra estatuilla en una carrera cinematográfica rica y llena de aceptación entre el público y la crítica.



México también contará con otras nominaciones como lo son: “Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades”, protagonizada por Daniel Giménez Cacho y Ximena Lamadrid. El filme dirigido por Alejandro González Iñárritu está nominado en Mejor fotografía. Finalmente, Alfonso Cuarón compite en Mejor Cortometraje.

Guillermo del Toro gana el Oscar

El mexicano Guillermo del Toro se quedó con el Oscar 2023 con su creación. Pinocho ganó en la categoría Mejor Película Animada.

El oriundo de Guadalajara se dijo contento, por lo que agradeció a quienes le ayudaron a cumplir con su sueño. Además le dedicó la estatuilla a su familia.

Ellos fueron los ganadores del Oscar

La noche de los Oscar tuvo grandes ganadores, por lo que a continuación te los presentamos, destacando a Guillermo del Toro.