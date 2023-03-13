Oscar 2023: Conoce la lista completa de los ganadores.
¡Al fin pudimos conocer a los ganadores del Oscar este 2023! Conoce la lista completa aquí y cuéntanos en redes quiénes fueron tus favoritos y qué resultados acertaste.
¡La espera ya terminó! Aquí podrás encontrar a TODOS los ganadores de la entrega 95 de los premios Oscar. Honor a quien honor merece, aquí sabrás si tus preferidos ganaron su estatuilla.
Mejor Película Animada
México se lleva uno de los premios más importantes de la noche con pues Guillermo del Toro se lleva su tercer Oscar con la película "Pinocho".
Mejor Actor de Reparto
Ke Huy Quan por su papel en "Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo".
Mejor Actriz de Reparto
Jaime Lee Curtis por su papel en "Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo".
Mejor Documental
"Navalny".
Mejor Cortometraje
"Una Despedida Irlandesa".
Mejor Fotografía
"Sin Novedad en el Frente".
Mejor Maquillaje y Peinado
"La Ballena".
Mejor Diseño de Vestuario
"Pantera Negra: Wakanda Por Siempre".
Mejor Película Internacional
"Sin Novedad en el Frente".
Mejor Cortometraje Documental
"The Elephant Whisperers".
Mejor Cortometraje Animado
"El niño, el topo, el zorro y el caballo".
Mejor Diseño de Producción
"Sin Novedad en el Frente".
Mejor Banda Sonora
"Sin Novedad en el Frente".
Mejores Efectos Visuales
"Avatar: El Camino del Agua".
Mejor Guion Original
"Almas en pena de Inisherin"
"Todo en todas partes al mismo tiempo" - GANADORA
"Los Fabelman"
"Tár"
"El Triángulo de la Tristeza"
Mejor Guion Adaptado
Sin novedad en el frente
Puñales por la Espalda: El Misterio de Glass Onion
Living
Top Gun: Maverick
Ellas hablan - GANADORA
Mejor Sonido
"Sin novedad en el frente"
"Avatar: El camino del Agua"
"The Batman"
"Elvis"
"Top Gun: Maverick" - GANADORA
Mejor Canción Original
Applause, en Tell It like a Woman
Hold my Hand, en Top Gun: Maverick
Lift me Up, en Black Panther: Wakanda Forever
Naatu Naatu, en RRR - GANADORA
This is a Life, en Todo en todas partes al mismo tiempo
Mejor Edición
"Los Espíritus de la Isla"
“Elvis”
“Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo” - GANADORA
“Tár”
“Top Gun: Maverick”
Mejor Director
Martin McDonagh, “Los Espíritus de la Isla”
Daniel Scheinert y Daniel Kwan, “Todo en todas partes al mismo Tiempo" - GANADORA
Steven Spielberg, “Los Fabelman”
Todd Field, “Tár”
Ruben Ostlund, “El Triángulo de la Tristeza”
Mejor Actor
Austin Butler, “Elvis”
Colin Farrell, “Los Espíritus de la Isla”
Brendan Fraser, “La Ballena” - GANADORA
Paul Mescal, “Aftersun”
Bill Nighy, “Living”
Mejor Actriz
Cate Blanchett, “Tár”
Ana de Armas, “Blonde”
Andrea Riseborough, “To Leslie”
Michelle Williams, “Los Fabelman”
Michelle Yeoh, “Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo” - GANADORA
Mejor Película
“Sin Novedad en el Frente”
“Avatar: El Camino del Agua”
“Los espíritus de la Isla”
“Elvis”
“Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo” - GANADORA
“Los Fabelman”
“Tár”
“Top Gun: Maverick”
“El Triángulo de la Tristeza”
“Ellas Hablan”