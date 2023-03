¿Will Smith asistirá a la ceremonia de los premios Oscar?

Los Oscar del 2022 son más que nada recordados por aquél bofetadón que le dio Will Smith a Chris Rock, ¿a poco no? Hagamos un pequeño recuento de los daños: Chris Rock se encontraba dando un monólogo para presentar el premio a la categoría de Mejor Documental y, de repente, hizo un chiste (de mal gusto para algunos) sobre Jada Smith y su pérdida de cabello debido a la alopecia, después de eso vemos a un Will furioso que rápidamente se sube al escenario y abofetea a Rock, para después gritarle que dejara de mencionar el nombre de su esposa.

¡Will Smith explota y se le va con todo a Chris Rock en los Oscar!

Y luego de esto se anunciaba que Will había ganado el galardón a Mejor Actor por su participación en “El Método Williams”. Hay que admitirlo, toooodos pensaron que era algo actuado, algo que se pactó entre los dos para causar un poco de polémica, sin embargo, esa duda poco a poco se fue disolviendo, hasta que la Academia salió a dar un comunicado dando a conocer las consecuencias a los actos de Will Smith.

Antes de eso muchos comenzaron a especular: lo van a vetar, le van a quitar el Oscar, lo van a demandar, van a correr a Chris Rock y a Will Smith de cualquier tipo de ceremonia que tenga que ver con la Academia, esas y muchas otras teorías fueron las que la gente comentaba en internet.

Dentro de la premiación del Oscar se acostumbraba que el ganador a Mejor Actor del año pasado presentara el premio a Mejor Actriz el siguiente año, algo que ha avivado el debate sobre si Smith debería o no participar en la entrega número 95 de los Oscar. Pero el debate ya tiene un fin, pues desde el año pasado tanto Will Smith como la Academia llegaron a sus propias conclusiones.

Al terminar la ceremonia del 2022 el actor declaraba que se deslindaba por completo de todo lo que tuviera que ver con la institución, y por si eso no fuera poco, la Academia dijo que el galardonado como Mejor Actor estaría vetado del Oscar por una década, lo que quiere decir que él será bienvenido hasta el 2032, si es que así lo desea.

Y es que la polémica se ha reavivado después de que Chris Rock saliera a los escenarios a dar una declaración, algo que no había sucedido desde que aquel lamentable suceso fue televisado, fue en un especial de comedia en donde Rock aseguró que “ella (Jada Smith) lo lastimó mucho más de lo que él (Will Smith) me lastimó a mí", haciendo referencia a las veces en las que la esposa de Smith lo había engañado con otros hombres.

Antes de ese especial se entrevistó múltiples veces a Jada Smith, quien no dijo nada polémico y se limitó a decir que era un tema que debían sanar en familia y aprender, aprendizajes que después podrían compartir con las audiencias. Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz dijeron que ella pensaba que la forma en la que reaccionó Will había sido exagerada y que le hubiera gustado que no sucediera, pero es algo que ella nunca ha confirmado.

¿Crees que el castigo que le dio la Academia a Will Smith fue muy severo o fue algo justo? ¿Te hubiera gustado verlo este 2023 en los Oscar? Cuéntame esto con elHT #Oscarmanía y no te pierdas la fiesta más grande del cine este 12 de marzo de 2023 a las 5:00 p.m. por Azteca 7.