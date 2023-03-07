El tiktoker Javier Ibarreche cumple su sueño de ir al Oscar 2023.

¿A quién no le gusta ver una buena película o una buena serie? De esas que te atrapan desde el segundo uno y que quieres recomendarle a todo mundo, pues esa es una de las cosas a las que Javier Ibarreche apasionan más que nada en el mundo, tanto es su amor por estos formatos que a inicios del 2021 comenzó a reseñar películas y series en TikTok.

Pero no cualquier tipo de reseña, yo sé que cuando escuchamos esa palabra hasta sueño nos da, pero no es el caso de los videos de Ibarreche, quien con su gran carisma y el don que tiene para contar historias, hace que el término de "reseña" pase a ser algo completamente divertido y atrapante.

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Con una formación como actor y estudiante de teatro, Ibarreche sabía que su vida eran las películas y las series, pero también estar encima de un escenario, algo que logró cumplir cuando comenzó a hacer stand up. Pero sus ambiciones no terminaron ahí, pues el tiktoker, un día, decidió subir un video a esa red social tan famosa conocida como TikTok, y a partir de eso todo cambió para él.

Ibarreche cuenta que desde pequeño uno de sus más grandes sueños era estar en televisión mientras se cubría la tan famosa ceremonia de los Oscar, algo que para él era algo completamente imposible de lograr, pero el número de seguidores y likes y comentarios cada vez subía más y más, hasta que se convirtió en una de las referencias más importantes al momento de querer buscar recomendaciones de pelis.

Y ahora podrá cumplir una de esas cosas que tanto soñaba hacer pues cubrirá la ceremonia de los Oscar 2023 este 12 de marzo por la pantalla de Azteca 7, uniéndose así al equipo de expertos conformado por Horacio Villalobos, Linet Puente, Ricardo Casares, Pamela Cortes y nuestra host digital Jessica Bulman.

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En definitiva Javier Ibarreche demuestra que el talento y la pasión por un tema son las claves perfectas para poder llegar al éxito, sobre todo de tener la satisfacción de cumplir aquello con lo que más soñaba de pequeño.

Así que este domingo reúnete con tu familia y amigos, y en punto de las 5:00 p.m. sé parte del equipo de la #Oscarmanía, a través del canal correcto, Azteca 7.