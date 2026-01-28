¿Adiós al Oscar? El ESCÁNDALO entre los hermanos Safdie que mancha el nombre de Marty Supreme

Marty Supreme se ubica como una de las cintas favoritas de los Premios Oscar , especialmente en las categorías de Mejor Actor y Mejor Dirección. No obstante, el éxito de la película, así como la posibilidad de que se lleve algún Premio de la Academia, han quedado marcadas por un escándalo de hace 10 años que involucra a nada más y nada menos que al director del largometraje: Josh Safdie y su hermano, Benny Safdie, de quien se distanció hace algunos años.

¿Adiós al Oscar? El ESCÁNDALO entre los hermanos Safdie que mancha el nombre de Marty Supre

A escasas semanas de que se lleve a cabo la entrega de premios más importante del cine , Hollywood se ve sacudido por un antiguo escándalo que no sólo involucra a los cineastas Benny y Josh Safdie, sino que también explica la TURBIA razón detrás de su distanciamiento, mismo que se originó en 2023. Si bien en aquel momento se citaron diferencias creativas, este martes salió a la luz el verdadero motivo de la ruptura profesional.

Según diversos reportes, el conflicto se originó en 2017, durante la grabación de Good Time (2017), en la que presuntamente se filmó una escena inapropiada, de contenido para adultos, con una menor de edad. De acuerdo con fuentes con conocimiento en el tema, Josh ignoró los estatutos sobre menores de edad del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA), permitiendo que Buddy Duress, un exprisionero y actor no profesional, tocara a la joven de manera indebida durante el rodaje. Si bien la escena fue eliminada de la cinta, no fue hasta años después que Benny se enteró de la edad de la mujer, por lo que optó por distanciarse de su hermano.

¿Timothée Chalamet puede perder el Oscar a Mejor Actor por el escándalo de los hermanos Safdie?

Lo que realmente importa es que se violaron las reglas de protección básicas para filmar con menores de edad. No obstante, la carrera de Timothée Chalamet por el Oscar a Mejor Actor podría resultar en un daño colateral, pues es bien sabido que la Academia prefiere mantenerse alejada de las polémicas. De momento, no queda más que esperar y ver cómo se desarrolla la situación en los próximos días. Los Premios Oscar 2026 tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el domingo 15 de marzo, en punto de las 6:00 p.m. (hora de México). La gala podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por el canal de Azteca 7, nuestro sitio web oficial y la app móvil de TV Azteca En Vivo.

