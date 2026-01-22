Las películas IGNORADAS en los Oscars 2026: se esperaban nominaciones para ellas pero quedaron fuera de la competencia
Estas películas fracasaron en obtener alguna nominación para los Oscars 2026. En la lista sorprende ver a “Wicked: For good”.
En ocasiones, todas las predicciones para los premios de la Academia fallan y hay cintas que quedan fuera de la competencia aunque parecían perfilarse como favoritas. En los Oscars 2026 tenemos algunos ejemplos que no lograron posicionarse entre las categorías.
Las películas que fueron ignoradas en las nominaciones del Oscar 2026
El nombre que más resalta en esta lista es el de
"Wicked: For good"
, que sin duda esperaba varias nominaciones en los Oscars 2026 pero no estuvo entre las favoritas de los votantes; se trata de una sorpresa porque el año pasado compitió en 10 categorías.
- "Wicked: For good". Se esperaba que compitiera en categorías como Mejor Canción Original (categoría en la que compitió con dos canciones en los Golden Globes 2026), Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Mejor Diseño de Producción. También se creía que Ariana Grande y Cynthia Erivo serían nominadas.
- "No other choice". Parecía que quedaría nominada en Mejor Película Internacional, como sucedió en los Critics' Choice y Golden Globes; en estos últimos incluso compitió como Mejor Película de Comedia.
- "Demon Slayer: Infinity Castle". Luego del fenómeno que este anime significó en taquilla global, parecía que se ganaría una nominación como Mejor Película Animada.
- "Superman", "Fantastic Four" y "Thunderbolts". Normalmente, las películas de superhéroes consiguen quedar nominadas en categorías técnicas como Mejores Efectos Visuales; esta vez no fue así.
- "Bring her back". Este parecía el año en que las películas de terror destacarían, y esta cinta hizo ruido desde hace varios meses; se creía que podía quedar nominada en Mejor Actriz para Sally Hawkins y Mejor Guión Original.
- "Weapons". Aunque sí consiguió una nominación como Mejor Actriz de Reparto para Amy Madigan, se esperaba que esta película de terror compitiera en categorías como Mejor Guión Original y Mejor Casting.