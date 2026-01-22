Las películas IGNORADAS en los Oscars 2026: se esperaban nominaciones para ellas pero quedaron fuera de la competencia

En ocasiones, todas las predicciones para los premios de la Academia fallan y hay cintas que quedan fuera de la competencia aunque parecían perfilarse como favoritas. En los Oscars 2026 tenemos algunos ejemplos que no lograron posicionarse entre las categorías.

Las películas que fueron ignoradas en las nominaciones del Oscar 2026

El nombre que más resalta en esta lista es el de "Wicked: For good" , que sin duda esperaba varias nominaciones en los Oscars 2026 pero no estuvo entre las favoritas de los votantes; se trata de una sorpresa porque el año pasado compitió en 10 categorías.

