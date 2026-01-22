Cruz Contreras, mexicano que trabajó en “KPop Demon Hunters”, manda EMOTIVO mensaje por las nominaciones de la película al Oscar 2026

Como se había perfilado desde semanas atrás, "KPop Demon Hunters" quedó nominada al Oscar 2026 en 2 categorías: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original. Cruz Contreras, animador mexicano que participó en la exitosísima cinta, acaba de compartir un emotivo mensaje para celebrar estas menciones en los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS).

"Felicidades a todo el equipo de artistas, en especial al increíble equipo de CFX (ropa y pelo) que hizo que mi experiencia en esta peli fuera inolvidable", escribió en X (antes Twitter).

KDH logra 2 nominaciones a los Oscar, incluida mejor película animada 🥹

El artista también ya publicó un par de historias en Instagram; mostró que, aunque acaba de ser sometido a una cirugía de rodilla, estaba muy al pendiente de las nominaciones de los Oscars 2026. "Bien operado y con muchas medicinas para el dolor encima pero aquí andamos felices por 'KPop Demon Hunters'", escribió.

Quién es Cruz Contreras, el mexicano que trabajó en "KPop Demon Hunters"

Cruz Contreras es un artista de la animación que trabaja para la compañía Sony Pictures, formando parte de producciones de enorme resonancia como "KPop Demon Hunters", "Spider-Man: Into the Spider-Verse" y "Spider-Man: Across the Spider-Verse".

Además de su trabajo en la industria cinematográfica, Contreras crea contenido en redes sociales donde explica detalles y datos curiosos sobre el trabajo de un animador y las películas en que ha trabajado. También da cursos enfocados en la animación; tiene un proyecto llamado Animverso junto a otros artistas, mediante el cual recientemente agotó ventas en su master class "Simulación de ropa: Viste a Rumi".

Cuando se estrenó "KPop Demon Hunters" , Cruz Contreras la definió como una de las películas más bonitas en las que ha trabajado. "Es un proyecto que cambió mi vida en muchos aspectos, desde que me ayudó a levantarme cuando pensé que ya no podía más hasta llevarme a Corea del Sur", escribió en una publicación.

Actualmente se encuentra trabajando en la película "Goat", programada para estrenarse este mismo año.