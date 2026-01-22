K-Pop Demon Hunters: TODAS las nominaciones al Oscar 2026 que consiguió la exitosa película

¡K-Pop Demon Hunters sigue haciendo historia! La película de las HUNTER/X triunfó en las nominaciones a la 98a edición de los Premios Oscar , otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés). El anuncio se dio la mañana de este jueves 22 de enero, a través de una ceremonia en el Teatro Samuel Goldwyn. Ente la lista de nominados, se encuentra la cinta de Maggie Kang y Chris Appelhans.

¿Cuántas nominaciones al Oscar 2026 consiguió KPop Demon Hunters? Estas son TODAS las categorías en las que aparece la película de las HUNTER/X

Desde su estreno en streaming el pasado mes de junio, la cinta de KPop Demon Hunters no ha hecho más que acumular éxitos, especialmente en la temporada de premios. Para los Oscars 2026, K-Pop Demon Hunters consiguió dos nominaciones: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original. A continuación, las otras cintas y canciones con las que compite:

Mejor Canción Original



“Dear Me”, de Diane Warren: Relentless

“Golden”, de K-Pop Demon Hunters

“I Lied To You”, de Sinners

“Sweet Dreams Of Joy”, de Viva Verdi!

“Train Dreams”, de Train Dreams

Mejor Película Animada



Arco

Elio

K-Pop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

¿De qué trata Kpop Demon Hunters?

KPop Demon Hunters - también conocida como Las Guerrera K-Pop, en español - cuenta la historia de un grupo de superestrellas pop que aprovechan sus identidades secretas para combatir y cazar demonios, protegiendo a sus fans de las amenazas que estas criaturas representan.

Encantados con la dos nominaciones para la pelicula de animación Kpop Demon Hunters: Mejor canción y mejor cinta de animación. Una pequeña parte de Corea sí estará en esta entrega de los #Oscars2026 pic.twitter.com/5uecoxztcK — CineAsia Online (@cineasia_online) January 22, 2026

¿Cuántos premios ha ganado KPop Demon Hunters desde que se estrenó?

Desde su estreno hasta la última gala importante de premios - los Globos de Oro (Golden Globes) - KPop Demon Hunters suma un total de 81 premios ganados, mientras que la cantidad de nominaciones recibidas supera las 100. Entre los galardones ganados se encuentra Mejor Película Animada tanto en los Critics Choice Awards, como los Golden Globes, por lo que se espera que la cinta repita la hazaña en la próxima entrega de los Premios Oscar.

Aunado a los premios ganados y las nominaciones al Oscar, KPop Demon Hunters también compite en los Annie Awards, conocidos popularmente como los Oscars de la Animación. En esta gala, la película arrasa con 10 nominaciones. Además, también fue nominada a los Premios Grammy por su impecable banda sonora. No cabe duda que las HUNTER/X llegaron para revolucionar el cine de animación.