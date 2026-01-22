¿Cuántos Oscars tiene Guillermo del Toro hasta ahora? Estas son todas las veces que ha sido nominado y que ha GANADO la estatuilla

Después de conocer las nominaciones a los Oscar 2026 y saber que Guillermo del Toro no fue nominado como Mejor Director por su trabajo en Frankenstein, vale la pena recordar las veces que el director originario de Jalisco sí fue nominado como director y las veces que ha ganado por sus trabajos en películas como La Forma del Agua o El Laberinto del Fauno.

Cuántos Oscars ha recibido Guillermo del Toro en su carrera, hasta 2025

Hasta ahora, tiene 3 Oscars. La primera vez que Guillermo del Toro recibió la preciada estatuilla dorada de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS) fue en 2018. Obtuvo el premio para Mejor Director en la edición 90 de los Oscars, gracias a su cinta “La forma del agua” (2017). Esta última también ganó como Mejor Película.

En 2023, la estatuilla fue para el mexicano en la categoría de Mejor Película Animada, por “Pinocchio” (2022).

Cuántas nominaciones a los Oscars ha recibido Guillermo del Toro, hasta 2025

En total, Guillermo del Toro cuenta con 3 nominaciones a su nombre. La primera fue en la edición 79 de los Oscars, en la categoría de Mejor Guión Original por “El laberinto del fauno” (2006).

Además de los Oscars que ganó por “La forma del agua”, tuvo otra nominación por Mejor Guión Original. En total, esta película dirigida por el tapatío tuvo 13 nominaciones en su año; pertenece a un selecto grupo con este récord, al cual solo pertenecen 12 cintas.

Para la edición 94 contó con una nominación a Mejor Película por “El callejón de las almas perdidas” (2021).

¿Cuáles fueron las nominaciones que recibió Frankenstein y Guillermo del Toro en los Oscar 2026?

Aunque quedó fuera de la categoría de mejor dirección, Guillermo del Toro recibió dos nominaciones en los Oscar 2026: en Mejor Guion Adaptado y en Mejor Diseño de Producción. Mientras que Frankenstein, en total, goza de 9 nominaciones:



Mejor Película

Mejor Actor de Reparto

Mejor Guion Adaptado

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Música Original

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Producción

Mejor Sonido

Y si bien no es seguro que se lleve ninguna de esas categorías, todo podría apuntar a que Frankenstein se gane al menos las categorías más técnicas como Sonido o Diseño de Producción.

