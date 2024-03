Ganadores Premios Oscar 2024: Oppenheimer se lleva la estatuilla a Mejor Película

Los Oscar 2024 ya están aquí, una de las ceremonias de premiación al cine más esperadas de cada año, y Javier Ibarreche junto al Capi Pérez han conseguido de las mejores entrevistas de la Alfombra Roja. Pero lo que más se espera de esta tarde son los nombres de los y las ganadoras de cada uno de los galardones de los Oscar 2024, por lo que aquí podrás encontrar la lista completa de los ganadores a los premios Oscar 2024.

Premios Oscar 2024: Entrevista a Eva Longoria, Directora de la película ‘Flamin Hot’ [VIDEO] Entrevista a la actriz y directora Eva Longoria en la alfombra de Los Premios Oscar 2024 por Javier Ibarreche y el Capi.

¿Cómo y dónde ver en vivo los Premios Oscar 2024?

Los Premios Oscar 2024 puedes verlos en vivo y totalmente gratis a través de la pantalla de Azteca 7, en donde nuestros conductores Javier Ibarreche, El Capi Pérez, Linet Puente, Pamela Cortes y nuestro querido Ricardo Casares, están comentando y platicando con varios actores que están nominados, entre ellos Sandra Huller y Enzo Vogrinic, en exclusiva para la pantalla de Azteca 7. Desde el Teatro Dolby está Jimmy Kimmel, encargado nuevamente de presentar a los ganadores de los premios de la Academia, quien inició la ceremonia con un emotivo cold open en donde vemos a Kimmel hablando con la Barbie de Margot Robie, y quien posteriormente dio un chiste directo a la ausencia de Greta Gerwig en la nominación a Mejor Director.

Lista de ganadores a los Premios Oscar 2024

Mejor Actriz de Reparto

Da’Vine Joy Randolph - GANADORA

Emily Blunt

Danielle Brooks



America Ferrera

Jodie Foster

Mejor Cortometraje Animado

La guerra terminó - GANADORA

Canta a un cerdo

95 sentidos



Nuestro uniforme

Paquidermo

Mejor Película Animada

El niño y la garza - GANADORA

Elemmental

Nimona



Robot Dreams

Spider-man: a través del spider-verso

Mejor Guion

Anatomía de una caída - GANADORA

Los que se quedan

Maestro

Secretos de un escándalo

Vidas pasadas

Mejor Guion Adaptado

Ficción americana - GANADORA

Barbie

Oppenheimer

Pobres Criaturas

La zona de interés

Mejor Maquillaje y Peinado

Pobres Criaturas - GANADORA

Golda

Maestro

Oppenheimer

La sociedad de la nieve

Mejor Diseño de Producción

Pobres Criaturas - GANADORA

Barbie

Asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Mejor Vestuario

Pobres Criaturas - GANADORA

Barbie

Killers of the flower Moon

Napoleón

Oppenheimer

Mejor Película Internacional

Zona de interés (Reino Unido) - GANADORA

Io capitano (Italia)

Días perfectos (Japón)

La sociedad de la nieve (España)

The teacher’s lounge (Alemania)

Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr. - GANADOR

Sterling K Brown

Robert De Niro

Ryan Gosling

Mark Ruffalo

Mejores efectos especiales

Godzilla Minus One - GANADORA

The Creator

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Mission Imposible: Sentencia Mortal Parte I

Napoleón

Mejor Edición

Oppenheimer - GANADORA

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Asesinos de la luna

Pobres criaturas

Mejor Cortometraje documental

El Último Taller de Instrumentos - GANADORA

El ABC del libro de Banning

El barbero de Little Rock

La isla en medio

Nai nai y Wai poo

Mejor documental

20 días en Mariupol - GANADORA

Bobi Wine: La gente del presidente

La memoria eterna

Las 4 hijas

Matar a un tigre

Mejor fotografía

Oppenheimer - GANADORA

El Conde

Asesinos de la luna

Maestro

Pobres criaturas

Mejor Cortometraje

The Wonderful Story of Henry Sugar - GANADORA

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

Mejor Sonido

Zona de interés - GANADORA

The Creator

Maestro

Mission Imposible: sentencia mortal parte I

Oppenheimer

Mejor Banda Sonora

Oppenheimer - GANADORA

Ficción americana

Indiana Jones y el dial del destino

Asesinos de la Luna

Poor Things

Mejor Canción

What was I Made From de Barbie - GANADORA

The Fire Inside de Flamin’ Hot

I’m Just Ken de Barbie

It Never Went Away de American Symphony

Mejor actor

Cillian Murphy (Oppenheimer) - GANADOR

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamati (Los que se quedan)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Mejor director

Christopher Nolan (Oppenheimer) - GANADOR

Justine Triet (Anatomía de una caída)

Martin Scorsese (Asesinos de la luna)

Yorgos Lanthimos (Pobres Criaturas)

Jonathan Glazer (Zona de interés)

Mejor actriz

Emma Stone (Pobres criaturas) - GANADORA

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Asesinos de la luna)

Sandra Huller (Anatomía de una caída)

Carey Mulligan (Maestro)

Mejor película

Oppenheimer - GANADORA

American Fiction

Anatomía de una caída

Barbie

Los que se quedan

Asesinos de la luna

Maestro

Vidas pasadas

Pobres criaturas

Zona de interés