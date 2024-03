La historia de cómo ‘I’m just Ken’ de Ryan Gosling por poco se queda fuera de Barbie

“Barbie” es una de las películas que desde su estreno ha llenado de conversaciones las redes sociales, se convirtió no solo en una película súper taquillera, si no en un parteaguas para nuevos tipos de narrativas cinematográficas que incluya puntos de vista distintos respecto a las vivencias de las mujeres.

¿Por qué amamos el cine? Con Javier Ibarreche [VIDEO] Javier Ibarreche comparte sus vivencias como amante del cine, desde sus inicios como creador de contenido hasta su llegada a la alfombra roja de los Oscars con Azteca 7.

Y aunque Greta Gerwig no fue nominada en la categoría de Mejor Dirección de los Oscars, con esta película logró consolidarse como una de las directoras más importantes e influyentes del cine. Pero entre la dirección y las actuaciones, algo que destacó mucho de esta película fue su soundtrack, claro ejemplo de sus dos nominaciones a Mejor Canción con “What Was I Made For?” y “I’m Just Ken”, sin embargo hubo algo que iba a ser muy distinto y es que “I’m Just Ken” estuvo a punto de no aparecer en la película, ¡te contamos todo aquí!

La historia de ‘I’m just Ken’, la canción que canta Ryan Gosling en Barbie

Como el mismo título de la película lo dice, Barbie es la protagonista del filme, en donde vemos que se enfrenta a serios cuestionamientos internos sobre su existencia y tal vez la existencia de las demás Barbie’s, la forma en la que cada una de ellas vive su vida y lo que creen que contribuyeron al mundo real. Sin embargo, uno de los personajes secundarios de esta cinta también pasa por un cuestionamiento que, tal vez no es igual de profundo, sí llega a asomarse ligeramente en la letra de “I’m Just Ken”, incluso en los pósters promocionales en donde Ken y Barbie aparecían estando a punto de ser procesados por la ley, Barbie aparecía con su nombre propio, mientras que Ken era representado como “and Ken”, haciendo alusión a lo que pronto descubriríamos como expectadores de la película: Ken es simplemente una extensión de la afamada muñeca, y si ella no existe, no hay nada que le dé sentido a Ken.

¿Qué tuvo que ver Slash en la canción “I’m just Ken”?

Tal vez no sabías pero el reconocido guitarrista Slash estuvo involucrado en “I’m Just Ken”, pues el productor Mark Ronson le mandó el demo de la canción y el músico de Guns N’Roses no pudo negarse a tocar para esta pieza, pues le pareció sumamente divertida. Sin embargo, cuando Mark Ronson estaba trabajando la canción decidió mandársela a la directora Greta Gerwig, con muy pocas esperanzas, a decir verdad, pues no pensó que en algún momento podría ser tomada en cuenta para la película.

Pero como ya sabemos la canción llegó hasta la edición final de la película Barbie, pues en cuanto Greta Gerwig tuvo la oportunidad de escucharla quedó igual de encantada que Slash, y organizó todo para que Ryan Gosling pudiera cantarla, incluso cuando eso significó reescribir toda una escena para poder darle espacio y sentido a esa cómica presentación musical de Ken.

Y para sorpresa de muchos “I’m Just Ken” quedó nominada como Mejor Canción Original en los Oscars 96, compitiendo contra su compañera “What was I made for?” de la ya galardonada al Oscar Billie Eilish. Y aunque hubo muchos debates respecto a la nominación de Gosling, el actor y cantante presentará un número musical durante la ceremonia de premiación de los Oscars.

Letra completa de “I’m just Ken”

Doesn’t seem to matter what I do

I’m always number two

No one knows how hard I tried, oh-oh, I

I have feelings that I can’t explain

Drivin’ me insane

All my life, been so polite



But I’ll sleep alone tonight

‘Cause I’m just Ken, anywhere else I’d be a ten

Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility?

I’m just Ken

Where I see love, she sees a friend

What will it take for her to see the man behind the tan and fight for me?



I wanna know what’s like to love, to be the real thing

Is it a crime? Am I not hot when I’m in my feelings?

And is my moment finally here, or am I dreaming?

I’m no dreamer

Can you feel the Kenergy?

Feels so real, my Kenergy

Can you feel the Kenergy?

Feels so real, my Kenergy

I’m just Ken, anywhere else I’d be a ten

Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility?

I’m just Ken

Where I see love, she sees a friend

What will it take for her to see the man behind the tan and fight for me?

I’m just Ken (and I’m enough)

And I’m great at doing stuff

So, hey, check me out, yeah, I’m just Ken

My name’s Ken (and so am I)

Put that manly hand in mine

So, hey, world, check me out, yeah, I’m just Ken

Baby, I’m just Ken (nobody else, nobody else)