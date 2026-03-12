Así le irá a las Guerreras K Pop en la categoría de Mejor Película Animada en los Premios Oscar 2026, según la IA

K-Pop Demon Hunters llegó para hacer historia. La cinta de Maggie Kang y Chris Appelhans no ha hecho más que arrasar en la temporada de premios. Sin embargo, aún falta la noche más importante del cine: los Premios Oscar 2026, donde está nominada a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original. ¿Se llevarán la estatuilla? A continuación te compartimos las predicciones de la IA para las Guerreras K-Pop.

¿K-Pop Demon Hunters ganará a Mejor Película Animada en los Premios Oscar 2026? Esto dice la IA

La respuesta es simple: Sí. K-Pop Demon Hunters cuenta con el 85% de probabilidades de llevarse el Oscar 2026 a Mejor Película Animada, según predicciones de la IA. Estas se basan en su desempeño a lo largo de la temporada de premios, pues la cinta de las Guerreras K-Pop se llevó los premios MÁS IMPORTANTES de los Annie Awards, que es la gala de mayor prestigio en la industria de la animación y, por ende, el indicador más fiable para la Academia. La película también triunfó en galas como los Critics Choice Awards y los Golden Globes.

Annie Awards Night was 10 out of 10 💜 pic.twitter.com/K7T5goJDh2 — Sony Pictures Animation (@SonyAnimation) February 22, 2026

Su gran rival es Zootopia 2, de Disney. No obstante, Elio, de Pixar, también podría dar la sorpresa. Aunque las probabilidades de que alguna de estas dos cintas gane son realmente bajas, ya que las Guerreras K-Pop son las FAVORITAS. El resto de nominados incluye a Arco y Little Amélie or the Character of Rain.

¿Y en Mejor Canción Original? Así le irá a las Guerrera K Pop, según la IA

Según la IA, las Guerreras K Pop no sólo se llevarían el Oscar a Mejor Película Animada, sino también el de Mejor Canción Original por Golden. Esta obra se mantuvo 8 semanas en el #1 de diversos charts musicales, además de triunfar en la misma categoría en otros premios como los Golden Globes y los Critics Choice Awards. De hecho, las Guerreras se harán presentes en la gala para ofrecer una presentación EN VIVO de esta emblemática canción, sellando su victoria, incluso, antes de que la Academia revele al ganador.

¿Su más grande rival? I Lied to You de Sinners, que también será presentada en vivo durante la gala. Sinners rompió récords al contar con 16 nominaciones este año. Si la Academia decide premiar todo lo relacionado con la cinta, esta categoría podría dar la gran sorpresa de la noche. No obstante, Golden es la FAVORITA para ganar, y por mucho. El resto de las nominadas son:



“Dear Me”, de Diane Warren: Relentless

de Diane Warren: Relentless “Sweet Dreams Of Joy” , de Viva Verdi!

, de Viva Verdi! “Train Dreams”, de Train Dreams

¿Cuándo son los Oscar 2026 y a qué hora empiezan? Así puedes ver los Premios GRATIS y EN VIVO

Los Premios Oscar 2026 son este domingo, 15 de marzo. La ceremonia se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, y podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por Azteca 7. La transmisión en TV inicia a las 4:00 p.m. desde la alfombra roja; mientras que a las 5:00 p.m. en punto arranca la gala de premiación. En nuestro sitio web llevaremos un LiveBlog con el minuto a minuto de la ceremonia y la lista completa de ganadores en tiempo real.