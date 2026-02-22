K-Pop Demon Hunters ARRASA en los Annie Awards 2026 con 10 premios: estas son TODAS las categorías en las que ganó

¡K-Pop Demon Hunters ARRASA en los Annie Awards 2026! La noche de este 21 de febrero se llevó a cabo la 53a edición de los premios que reconocen lo mejor en el mundo de la animación y la cinta de las Guerreras K-Pop resultó ser la GRAN ganadora de la gala al llevarse 10 premios. A continuación, te compartimos TODAS las categorías en las que ganó la aclamada película de las Hunter/X.

K-Pop Demon Hunters se lleva 10 premios en los Annie Awards 2026: estas son TODAS las categorías en las que ganó

La cinta dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans rompió récords como la película más nominada de la noche al contar con 10 menciones en la lista. No obstante, la verdadera sorpresa llegó cuando resultó vencedora en TODAS las categorías en las que fue nominada. Sin duda, un hecho sin precedentes en la gala. Aquí te dejamos la lista completa con todos los premios que se llevó la película en los Annie Awards 2026:



Mejor Película

Mejor Dirección

Mejor guión

Mejor Animación de Personaje

Mejor Edición

Mejores Efectos Especiales

Mejor Diseño de Personajes

Mejor Música

Mejor Diseño de Producción

Mejor Interpretación de Voz (en idioma original)

Como dato curioso, Zootopia 2 era la segunda película más nominada de la gala, justo detrás de K-Pop Demon Hunters, con un total de 7 menciones. Si bien la cinta de Disney rompió récords y fue todo un éxito en taquilla a nivel global, el largometraje se fue de los Annie Awards con las manos completamente vacías, pues no ganó en NINGUNA categoría. Por su lado, la cinta de Sony Pictures tuvo la noche PERFECTA al ganar en todas.

¿De qué trata K-Pop Demon Hunters?

Kpop Demon Hunters, también conocida como La Guerreras K-pop en español, narra la historia de tres superestrellas pop, Rumi, Mira y Zoey, quienes aprovechan sus identidades secretas para cazar demonios y proteger a sus fans de las amenazas que estos representan. La cinta está disponible en streaming.