Karla Sofía Gascón manda FUERTE MENSAJE a Timothée Chalamet por su funa antes de los Oscar. “Amo las zapatillas de ballet”

Ante la funa a nivel internacional que se está llevando Timothée Chalamet por sus declaraciones sobre el ballet y la ópera, han sido inevitables las comparaciones con la polémica que Karla Sofía Gascón enfrentó el año pasado antes de los Premios Oscar. Incluso, la actriz de "Emilia Pérez" ya reaccionó al tema.

La semana pasada se viralizó una conversación en video de Timothée Chalamet con Matthew McConaughey, donde el actor francoestadounidense dice: "No quiero estar trabajando en el ballet u ópera, o cosas donde sea como: 'oye, mantén viva esta cosa, aunque a nadie le importa ya esto'". Luego, en tono de broma, agregó que acababa de perder "14 centavos en audiencia".

Karla Sofía Gascón reacciona a la funa de Timothée Chalamet, con fuerte mensaje

|Crédito: Instagram. @karsiagascon

En su cuenta oficial de Instagram, Karla Sofía Gascón compartió un meme que compara su polémica con la de Timothée Chalamet. Consiste en dos imágenes de sus personajes en las películas "Marty Supreme" y "Emilia Pérez" hablando por teléfono: el primero pregunta a "Emilia" si creía que lo iban a obligar a saltarse la alfombra roja de los Oscar.

El meme hacía referencia a la ceremonia de los Premios Oscar del año pasado, en los cuales Karla Sofía no desfiló por la alfombra aunque estaba nominada como Mejor Actriz. Esto se debió a su polémica por los tuits racistas que resurgieron y que fueron criticados a nivel internacional.

"¿Eres una mujer trans? Entonces no te preocupes, Tim", escribió la actriz abajo del meme. Con este mensaje en letras rojas, da a entender que el escrutinio público sería más duro para ella por ser una mujer trans, que para un hombre cisgénero.

Inmediatamente después, Karla Sofía Gascón se distanció de las declaraciones que dio Timothée Chalamet y provocaron su "cancelación". "Amo las zapatillas de ballet y he visto 'El fantasma de la Ópera' 10 veces. No estoy segura de que cuente para nada. Mucha suerte con los premios".

Finalmente, Karla Sofía Gascón volvió a señalar la diferencia con que se desarrollaron ambas polémicas, desde su percepción. "Aunque nadie me ha visto ni escuchado decir nada, mientras a ti sí te vieron y escucharon, la gente sigue prefiriendo creer lo que sea que las personas malas hayan dicho que dije".