¿Timothée Chalamet es la Karla Sofía Gascón de los Oscar 2026? Actor de “Marty Supreme” se hunde en una NUEVA funa

Hace un par de meses, cualquier mención de Timothée Chalamet y la película "Marty Supreme" se acompañaba con puros halagos. Sin embargo, una fuerte polémica ha oscurecido la campaña de la película hacia los Oscar 2026, en donde tiene 9 nominaciones. Ahora, el actor hizo un par de comentarios desafortunados que lo pusieron en contra de las comunidades artísticas del ballet y la ópera.

Funan a Timothée Chalamet por hablar mal del ballet y la ópera

Fue en una conversación con Matthew McConaughey para el medio especializado Variety, que Timothée Chalamet hizo un par de comentarios por los que está siendo "funado". "No quiero estar trabajando en el ballet u ópera, o cosas donde sea como: 'oye, mantén viva esta cosa, aunque a nadie le importa ya esto'", dijo el protagonista de "Marty Supreme".

Chalamet aclaró que lo decía "con todo respeto" para la gente dedicada a esas dos artes, pero inmediatamente después hizo otra broma relacionada. "Acabo de perder 14 centavos en audiencia", agregó.

Los actores estaban hablando acerca de los intereses de las nuevas audiencias, la disposición para ver contenidos de ritmo "más lento" y de la elección de proyectos.

Yo tampoco creo que la IDEA que trataba de ejemplificar estaba mal, pero las palabras que escogió fueron terribles y el golpe de gracia fue devaluar a un sector específico con lo de “14 centavos”.



Casi casi la misma gracia con la que Karla Sofía Gascón llamó a varios “4 gatos”. https://t.co/yxO8JTc5jl — yeipi (@yeipicine) March 6, 2026

Los comentarios de Timothée Chalamet han generado comentarios divididos en las redes sociales y también molestia en las comunidades artísticas. La Royal Ballet and Opera de Reino Unido envió un comunicado al medio The Hollywood Reporter en respuesta al actor.

"El ballet y la ópera nunca han existido de manera aislada, sino continuamente han informado, inspirado y elevado otras formas de arte. Su influencia se puede sentir en el teatro, cine, música contemporánea, moda y más allá", manifestó la institución. "Por siglos, estas disciplinas han moldeado la forma en que los artistas crean y las audiencias experimentan la cultura, y hoy en día millones de personas siguen disfrutando y relacionándose con ellas".

Por qué "Marty Supreme" enfrenta polémica en su camino a los Premios Oscar 2026

Fue a finales de enero que surgieron acusaciones hacia Josh Safdie, director de "Marty Supreme", de filmar una escena íntima que involucró a una menor de 17 años para la película "Good time", de 2017. Tras darse a conocer esto, una parte de la audiencia se manifestó en contra de "Marty Supreme" y se cree que la opinión de los votantes podría ser influenciada por la controversia.