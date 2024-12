El público amará “Emilia Pérez": Karla Sofía Gascón responde a hate

‘Emilia Pérez', película dirigida por Jacques Audiard, se ha convertido en un título muy polémico desde su estreno, la viralidad que ha adquirido, tanto para bien como para mal, la ha llevado a ser uno de los filmes más sonados en este último trimestre del año 2024.

Después de que Selena Gómez fue duramente criticada por Eugenio Derbez , ya que para muchos su actuación no ha sido de calidad, a esto sumando su forma de hablar en español que claramente no es nativa; para muchos ‘Emilia Pérez’ está ganando una muy mala fama, ¡y eso que aún no se estrena en México!

Estas críticas no solo han llegado hasta Selena Gómez, pues también la actriz española Karla Sofía Gascón ha sido víctima del hate en redes sociales, ¡y no se deja! Así fue como les respondió la actriz:

Advertencia: se bloquea, elimina y denuncia cualquier tipo de comentario transfobico [sic] , racista, homofobico [sic] o con intención de denigrar mi persona, mi trabajo o mi familia. Aviso para equipos de redes enfocados en el odio o menoscabo provenientes de cualquier espectro social o laboral. Vosotros sabéis quién sois. Atención porque conmigo no vais a poder, lo han intentado por todos los medios durante años y aquí estoy.

Advertencia: se bloquea, elimina y denuncia cualquier tipo de comentario transfobico, racista, homofobico o con intención de denigrar mi persona, mi trabajo o mi familia.

Aviso para equipos de redes enfocados en el odio o menoscabo provenientes de cualquier espectro social o… pic.twitter.com/vzhqP5VYRB — Karla Sofía Gascón (@karsiagascon) December 18, 2024

Ante este post en su X, los usuarios no tardaron en reaccionar, y varios de los comentarios que recibió Gascón fueron:

“decir que la película es una falta de respeto a nuestro país no es transfobia”

“si sólo pensamos que es una mala película, también se bloquea?”

“Hicieron nuestros problemas un circo.”

“señora nadieeee le esta haciendo ese tipo de comentarios. Mejor aprenda a respetar la opinión de los demás la cual es válida sobre SU trabajo y luego hablamos va?”

Esto surgió después de que varios críticos y personas mexicanas comenzaran a atacarla, ya que acusan a ‘Emilia Pérez’ de ridiculizar el problema del narcotráfico en México, tema que ha sido más que polémico sobre todo ante las diversas series que han salido “romantizando” a los narcos.

Después de esto, Karla Sofía Gascón decidió postear una vez más, en esta ocasión agradeciendo al público mexicano, pues sabe “perfectamente que todo este odio injustificado no parte de ustedes”, y más adelante asegura que “la prueba la van a tener el día del estreno con las salas llenas y público amando Emilia Pérez”.

Quiero dar las gracias a todo México y a los mexicanos, sé perfectamente que todo este odio injustificado no parte de ustedes, simplemente son cuatro gatos con muchossss y variados intereses de por medio. Es más, la prueba la van a tener el día del estreno con las salas llenas y… pic.twitter.com/OhtsJnjAUB — Karla Sofía Gascón (@karsiagascon) December 18, 2024

Cabe recalcar, que aunque ‘Emilia Pérez’ y todo su reparto han recibido duras críticas en internet, esta cinta ha sido multipremiada y nominada en los premios más importantes del cine, como en los premios Goya , festival de Cannes, el Globo de Oro y recientemente pasó a ser preseleccionada para los Oscars 2025 .