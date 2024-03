‘Killers Of The Flower Moon': De qué trata, reparto, dónde ver y nominaciones al Oscar 2024

Basada en el libro del periodista David Grann publicado en 2017, cuenta la historia de cómo miembros de la tribu Osage fueron brutalmente asesinados durante la década de 1920 en Oklahoma. Los derechos del libro de Grann fueron adquiridos en 2016, un año antes que se publicara, pero no fue hasta 2021 cuando comenzó oficialmente el rodaje de la película ‘Killers Of The Flower Moon’ nominada al Oscar 2024.

¿De qué trata Killers Of The Flower Moon?

La historia se centra en los miembros de la Nación India Osage en Oklahoma, una comunidad que en 1920 estaba formada por las personas más ricas de la época, gracias al petróleo que se había encontrado bajo sus tierras. Los Osage vivían en mansiones de lujo en las tierras que Thomas Jefferson les había cedido, ya que para él no tenían ningún valor. ‘Los Asesinos de la Luna’ se basa en una historia real que toma como punto de partida el romance de Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) y Mollie Kyle (Lily Gladstone).

El estado de Oklahoma estaba convencido de que los Osage no sabían cómo manejar su nueva riqueza, así que establecieron un programa de tutores, compuesto por habitantes blancos para monitorizar cualquier compra que ellos realizaran, así fuera lo más insignificante, requerían de aprobación. Pero, como era de esperarse, esto no fue suficiente y comenzaron a tomar por la fuerza lo que consideraban que les pertenecía por su estatus social y racial.

Los asesinatos comenzaron en 1910, cuando una mujer de Osage, llamada Mollie Burkhart vio cómo mataban a toda su familia ante sus ojos, incluida su hermana mayor Anna Brown, su primo Charles Whitehorn y su madre Lizzie Q. Kyle, que fue envenenada lentamente. Así, uno por uno fueron asesinados en Osage en circunstancias misteriosas durante los años siguientes. También varios hombres se casaron con las mujeres de Osage, para heredar toda su riqueza y luego las envenenaron, estos asesinatos fueron encubiertos por los informes forenses que indicaban que ellas se habían quitado la vida.

En esa época el FBI a penas comenzaba y todos los que estaban involucrados en la investigación de estos crímenes, de igual manera fueron asesinados. J. Edgar Hoover se hizo cargo del caso y lo convirtió en la primera investigación importante para el FBI. Al iniciar formalmente la investigación, la cifra de víctimas subió rápidamente de solo ser dos docenas a más de 70.

La novela de David Grann, nos muestra que no sólo fueron asesinatos de una o dos personas en un pequeño pueblo, sino que se trataba de una conspiración organizada por ciudadanos blancos, representantes de la ley y legisladores que se extendió hasta Washington, DC. Incluso se dice que varios de los miembros del equipo de investigación de Hoover estaban enterados de la naturaleza de los asesinatos y simplemente los ignoraron debido a su codicia y racismo.

Nominaciones de Killers Of The Flower Moon a los Premios Oscar 2024

Mejor Película

Mejor Actriz - Lily Gladstone

Mejor Dirección - Martin Scorsese

Mejor Actor de Reparto - Robert De Niro

Mejor Banda Sonora

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Producción

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Canción

Mejor Montaje

¿Killers Of The Flower Moon está basada en una historia real?

El autor de la obra original de ‘Los Asesinos de la Luna’ , David Grann se encargó de documentar la historia verdadera de los crímenes de Osage. Scorsese el director de ‘Killers Of The Flower Moon’ respetó por completo el tema central de la historia y plasma en su filme lo que sucedió en aquella época. Los asesinatos de Osage nos muestran uno de los sucesos más trágicos en la historia humana, conocidos como el “Reinado del Terror”, en donde decenas de miembros de la Nación India Osage fueron brutalmente asesinados, estos asesinatos fueron uno de los encubrimientos más atroces de la historia.

¿Qué dijo la crítica sobre Killers Of The Flower Moon?

La producción y la primera película en donde el cineasta Martin Scorsese reúne a sus aliados Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, ha sido un éxito entre la crítica y el público.

¿Dónde puedes ver Killers Of The Flower Moon?

‘Los Asesinos de la Luna’ está disponible desde el 12 de enero en la plataforma de Apple TV+.

¿Ya la viste?, qué esperas los Oscar 2024 están cada vez más cerca.

