Marty Supreme se convierte en la GRAN PERDEDORA de los premios BAFTA 2026, ¿qué significa esto rumbo a los Oscars?

Los Premios BAFTA 2026 se dieron lugar el día de hoy 22 de febrero, en donde la gran ganadora de la ceremonia fue Una Batalla Tras Otra, llevándose un total de 6 premios y coronándose como la película más fuerte en esta temporada de premios, caso contrario a la de Marty Supreme, título que no logró llevarse ni

una sola categoría.

La película protagonizada por Timothée Chalamet recibió un total de 11 nominaciones:



Mejor Película Mejor Director: Josh Safdie Mejor Actor: Timothée Chalamet Mejor Actriz de Reparto: Odessa A’zion Mejor Guion Original Mejor Fotografía: Darius Khondji Mejor Edición Mejor Diseño de Producción Mejor Diseño de Vestuario Mejor Maquillaje y Peluquería Mejor Casting

Y si bien se posicionaba como una de las películas más competitivas de la temporada, parece que su recorrido durante los premios comienza a enfriarse poco a poco.

Marty Supreme pierde en los BAFTA, ¿cómo repercute en los Oscars?

Toda la temporada de premios se utiliza como un termómetro para intentar dilucidar y predecir lo que podría llegar a suceder en los máximos premios al cine: los Oscars. Pero no todo funciona fácil y sencillo, al final del día La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no siempre siguen tendencias o se dejan influenciar sobre lo que decidan otros premios.

Sin embargo lo que podría significar es que poco a poco el fenómeno Marty Supreme podría estarse apagando, si bien no queda fuera de la carrera de los Oscar, sí pierde una cierta fuerza simbólica y narrativa, incluso podría provocar cierto desgaste para que los miembros voten por ella y enfrentarse a verse eclipsada ante otros títulos fuertes como es, en este caso, Una Batalla Tras Otra.

Vale la pena recordar que en esta carrera de largo aliento el título de Marty Supreme, su director Josh Safdie y el mismo Timothée Chalamet se han visto envueltos en diferentes escándalos, los cuales según muchos podrían ser una campaña de desprestigio para quitarles la mayor probabilidad posible de ganar la noche del 15 de marzo.