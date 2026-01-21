La noche más importante del cine se acerca. Este jueves, 22 de enero, se darán a conocer a los nominados a la 98a edición de los Premios Oscar. Entre las categorías más esperadas se encuentra la de Mejor Actor, en la que la contienda podría estar bastante reñida. Pero, ¿tienes alguna idea de quiénes podrían ser parte de la codiciada lista de nominados? ¡La IA ya hizo sus predicciones! A continuación, quiénes serían nominados a Mejor Actor en los Oscars 2026, según la inteligencia artificial.

Estos serían los nominados a Mejor Actor en los Oscars 2026, según la IA

Según la IA, Timothée Chalamet ya tiene su nominación asegurada gracias a su impecable actuación en Marty Supreme . De hecho, de aparecer en la lista de nominados este jueves, podría, incluso, ganar. El oriundo de Nueva York se consolidó como Mejor Actor en los Golden Globes y los Critics Choice Awards.

Teniendo en cuenta que esta categoría está conformada con cinco nominados, el resto incluye nombres como Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Michael B. Jordan (Sinners), Wagner Moura (The Secret Agent) y Ethan Hawke (Blue Moon). Si bien estos son los nombres que más suenan, la IA asegura que personalidades como Jesse Plemons (Bugonia), Joel Edgerton (Train Dream) y George Clooney (Jay Kelly) podrían dar la sorpresa y colarse a la lista de nominados.

¿Cuándo salen los nominados a los Oscars 2026?

La revelación de nominados a la 98a entrega de los Premios Oscar se celebrará este jueves, 22 de enero. El anuncio correrá a cargo de los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman, quienes fueron seleccionados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas como anfitriones de la gala. La ceremonia de revelación dará inicio en punto de las 7:30 a.m. y podrá seguirse completamente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y el sitio web oficial de Azteca 7 .

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026? Fecha y hora de la ceremonia

En cuanto a la entrega de premios, la gala se celebrará hasta el 15 de marzo en su ya tradicional sede, el Dolby Theatre de Los Angeles, California. La ceremonia de premiación dará inicio en punto de las 6:00 p.m. No obstante, las celebridades comenzarán a desfilar por la red carpet desde un par de horas antes. La 98a edición de los Premios Oscar también podrá seguirse GRATIS y EN VIVO en el canal de Azteca 7 y el sitio web oficial de Azteca 7.