‘Marty Supreme’, la película en la que Timothée Chalamet arrasa como MEJOR actor, llega a cines de México

¡Al fin! Tras meses de espera, esta semana finalmente se estrena en cines de México ‘Marty Supreme’, la nueva película del director Josh Safdie en la que Timothée Chalamet arrasa como MEJOR ACTOR en la temporada de premios. Aquí te compartimos todos los detalles de este nuevo drama qué está dando de qué hablar.

¿De qué trata Marty Supreme, la nueva película protagonizada por Timothée Chalamet?

Marty Supreme sigue la historia de la aclamada leyenda de ping pong, Marty Reismam, quien se convirtió en el campeón nacional más veterano con 67 años de edad. A lo largo de la cinta, se exploran sus hazañas en el deporte, así como los desafíos personales que enfrentó, a medida que cumplía sus sueños.

Además de Chalamet, el elenco del largometraje está conformado por Gwyneth Paltrow , Odessa A’zion, Fran Drescher, Kevin O'Leary, Abel Ferrara, Penn Jillette y Tyler the Creator. El guión fue escrito por Ronald Bronstein.

¿Cuándo se estrena Marty Supreme en México y cuánto tiempo dura?

Marty Supreme tendrá su estreno en cines de México este jueves, 15 de enero. La película tiene una duración de 2 horas con 29 minutos. Si bien aún no hay una clasificación oficial en México, se espera que sea C o C+, para mayores de 15 o 18 años, respectivamente. En Estados Unidos, la película se estrenó bajo la clasificación R (Restringida), es decir que va dirigida para jóvenes adultos y adultos en general.

Puedes adquirir boletos en la taquilla del cine de tu preferencia, o en la app móvil del mismo. Se espera que la película permanezca en cartelera, al menos, hasta el fin de la temporada de premios.

¿Cuántos premios ha ganado Timothée Chalamet por Marty Supreme?

A escasos días de su estreno en México, Timothée Chalamet ya arrasa como el MEJOR ACTOR en la temporada de premios. Gracias a su impecable actuación en Marty Supreme, el oriundo de Nueva York ha sumado un Globo de Oro, un Critic Choice Award y un Chicago Film Critics Association Award. Aunado a ello, Timothée también cuenta con una nominación a los Actor Awards (SAG), además de pasar la long list de los BAFTA, también conocidos como los Oscar Británicos. En este sentido, también es altamente probable que el actor reciba una nominación a los Premios Oscar.

¿Cuándo salen los nominados a los Oscar 2026?

Los nominados a la 98a edición de los Premios Oscar se darán a conocer el jueves 22 de enero a través de una ceremonia que será transmitida en vivo por Youtube. El anuncio se dará a las 7:30 a.m. y en Azteca 7 te tendremos el minuto a minuto de la revelación así como las últimas noticias al respecto. ¿Será que Timothée Chalamet ya tiene asegurada la nominación?