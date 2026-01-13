Todo sobre la NUEVA CATEGORÍA que será premiada en los Oscars 2026. ¿Guillermo del Toro estará nominado?

En una ceremonia de premios que está a punto de llegar a las 98 ediciones y se acerca al siglo de existencia, es natural que ocurran cambios para adaptarse a la industria del cine actual. En los Oscars 2026 habrá una categoría completamente nueva, Mejor Casting, de la cual te daremos detalles a continuación. ¿Será que veremos a Guillermo del Toro involucrado con este galardón?

Cuál es la nueva categoría que se premiará en los Oscars 2026

La nueva categoría que formará parte de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS) será Mejor Casting. Básicamente, premiará la disciplina que implica seleccionar al ensamble de actores para una película, lo cual hace posible que cada personaje quede en manos de la mejor persona posible para representarlo y que la química entre intérpretes sea idónea.

Esta terna se anunció por primera vez a principios de 2024, y en ese entonces se especificó que comenzaría a aplicarse para películas estrenadas en 2025. Esta es la primera categoría que se estrena dentro de los Oscars desde 2001, cuando comenzó a premiarse la Mejor Película Animada.

El medio especializado Variety ha señalado en sus predicciones anuales que todavía es muy difícil saber exactamente qué se juzgará dentro de esta categoría. Por ejemplo, podría ser un ensamble de actores que funcione mejor en conjunto, un elenco lleno de celebridades o también un elenco que incluya una cara nueva que haga un trabajo extraordinario.

Quién votará en la categoría de Mejor Casting en los Oscars 2026

En la AMPAS existe desde 2013 una rama conformada por directores de casting para cine, y ellos serán quienes voten por los nominados y el ganador en Mejor Casting. Cuando se creó aquella rama de votantes estaba conformada por 160 miembros, de acuerdo con Variety.

Los votantes fueron invitados por la AMPAS para ver extractos de las películas que podrían quedar nominadas y también entrevistas de los directores de casting involucrados en cada una.

Quiénes podrían quedar nominados en Mejor Casting, la nueva categoría de los Oscars 2026

Será hasta el 22 de enero que descubramos todos los nominados para los Oscars 2026. Mientras tanto, se han anunciado las siguientes películas semifinalistas en Mejor Casting.



“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“One Battle after Another”

“The Secret Agent”

“Sentimental Value”

“Sinners”

“Sirât”

“Weapons”

“Wicked: For Good”

Cabe mencionar que la categoría premia a la persona encargada del elenco de la película, no necesariamente al director de la cinta. Por ejemplo, en "Frankenstein" , la directora de casting fue Robin D. Cook.