“Frankenstein” y las otras MAYORES PERDEDORAS de los Golden Globes 2026: películas y series que se fueron sin premios

En cada una de las grandes premiaciones de Hollywood, hay producciones que destacan inmediatamente por su número de nominaciones y se perfilan para llevarse grandes triunfos, pero al final terminan yéndose con las manos completamente vacías. Te diremos qué casos así se presentaron en los Golden Globes 2026.

Antes de comenzar con la lista es importante recordar que, aunque la temporada de premios es muy importante, estos triunfos no determinan el legado que llega a tener la película o serie en cuestión ni ponen en duda su calidad. Existen películas ya clásicas que no ganaron los reconocimientos más grandes de las premiaciones.

Estas películas tenían muchas nominaciones en los Golden Globes 2026 pero perdieron todas

"Frankenstein", de Guillermo del Toro , era una de las películas más nominadas en la edición 83 de los Globos de Oro, con 5 menciones, pero no ganó ningún premio. Tenía las siguientes nominaciones.



Mejor Película de Drama, pero le ganó "Hamnet".

Mejor Dirección, pero ganó Paul Thomas Anderson por "Una batalla tras otra".

Mejor Actor en Película de Drama (Oscar Isaac), pero ganó Wagner Moura por "El agente secreto".

Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi), pero ganó Stellan Skarsgård por "Valor sentimental".

Mejor Música Original (Alexandre Desplat), pero ganó Ludwig Göransson por "Sinners".

"Wicked: For Good" también tenía 5 nominaciones pero las perdió todas. Fueron las siguientes.



Mejor Actriz en Película Musical o de Comedia (Cynthia Erivo), pero ganó Rose Byrne por "If I had legs I'd kick you".

Mejor Actriz de Reparto, pero ganó Teyana Taylor por "Una batalla tras otra".

Dos nominaciones en Mejor Canción Original ("The girl in the bubble" y "No place like home"), pero ganó "Golden" de "K-Pop Demon Hunters".

Logro Cinematográfico y de Taquilla, pero ganó "Sinners".

Series que tenían muchas nominaciones en los Golden Globes 2026 y perdieron todas

"The White Lotus" tenía un total de 6 nominaciones en los Golden Globes 2026, pero no ganó ni un premio. Estas fueron sus menciones.



Mejor Serie de Drama, pero ganó "The Pitt".

Mejor Actriz de Reparto en Televisión (Carrie Coon, Aimee Lou Wood y Parker Posey), pero ganó Erin Doherty por "Adolescence".

Mejor Actor de Reparto en Televisión (Jason Isaacs y Walton Goggins), pero ganó Owen Cooper por "Adolescence".

"Only murders in the building" tenía 4 nominaciones y no ganó ninguna.



Mejor Serie de Comedia, pero ganó "The Studio".

Mejor Actriz de Comedia (Selena Gomez), pero ganó Jean Smart por "Hacks".

Mejor Actor de Comedia (Martin Short y Steve Martin), pero ganó Seth Rogen por "The Studio".

También tenían 3 nominaciones y se fueron en ceros "Severance", "The Bear", "Nobody wants this" y "Black Mirror".

