Premios Oscars 2026 | “Pones el corazón y el alma”: equipo de maquillaje Sinners conmueve tras nominacion en los Oscars 2026

Detrás de las 16 nominaciones que ha conseguido la cinta de terror “Sinners” en los Oscars 2026 existe un trabajo físico y emocional que va mucho más allá de lo visible en pantalla. El equipo de maquillaje reveló en entrevista exclusiva que durante la producción se utilizaron galones y galones de sangre falsa para construir el realismo brutal que caracteriza a la película.