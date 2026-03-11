Las películas nominadas en los Oscar 2026 a Mejor Película que ya estrenaron en México

¿Ya tienes a tu contendiente favorita para ganar la categoría de Mejor Película en los Oscar 2026? Si quieres llegar a la edición 98 de los premios de la Academia con la mayor información posible, aquí te decimos cuáles son las cintas nominadas que ya estrenaron en México y cómo puedes verlas.

Los Oscar 2026 podrás verlos por la señal de Azteca 7 y en el sitio web oficial, este 15 de marzo.

Cuántas de las nominadas a Mejor Película en los Oscar 2026 ya se estrenaron en México

Este año hay 10 nominadas para la categoría principal de los premios más importantes de Hollywood, y todas ya se estrenaron en México. Se trata de "Bugonia", "El agente secreto", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "Sinners", "Train Dreams", "Una batalla tras otra" y "Valor sentimental".

Dónde ver "Bugonia"

Estrenó el 4 de diciembre en México y ya está disponible con costo adicional en algunas plataformas como Prime Video y YouTube.

Dónde ver "El agente secreto"

La cinta brasileña estrenó en México el 26 de febrero y todavía está disponible en algunas salas de cine, con varias opciones de horario.

Dónde ver "F1"

Han pasado varios meses desde que "F1" estuvo en salas mexicanas, pues se trató de un éxito veraniego. Sin embargo, ya se encuentra disponible en la plataforma Apple TV.

Dónde ver "Frankenstein"

La película se estrenó a finales de octubre en algunas salas de cine mexicanas y, algunos días después, en una conocida plataforma de streaming. En esta última continúa disponible.

Dónde ver "Hamnet"

El estreno de esta película en salas mexicanas fue el 29 de enero y todavía está disponible en varios cines con horarios limitados.

Dónde ver "Marty Supreme"

La polémica cinta protagonizada por Timothée Chalamet está disponible en salas mexicanas desde el 15 de enero y todavía puedes encontrarla con horarios limitados. Ya llegó a plataformas digitales y, con un costo adicional, puedes verla en Prime Video.

Dónde ver "Sinners"

La película que hizo historia por su récord de nominaciones en los Oscar 2026 estrenó en salas mexicanas durante la primavera de 2025. Sin embargo, ya está disponible en HBO Max sin pagar costos adicionales.

Dónde ver "Train Dreams"

Se estrenó en una popular plataforma de streaming el 21 de noviembre y continúa disponible en México.

Dónde ver "Una batalla tras otra"

Tuvo su estreno en cines mexicanos el 25 de septiembre, pero desde diciembre está disponible en HBO Max.

Dónde ver "Valor sentimental"

Se estrenó en cines mexicanos el 25 de diciembre, pero todavía es posible encontrarla en algunas salas de manera muy limitada. La puedes ver mediante Apple TV con un costo adicional.

