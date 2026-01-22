Estas son las películas que “Sinners” DESTRONÓ con su récord de nominaciones en los Premios Oscar 2026

En 2026, un nuevo récord de nominaciones acaba de romperse en los Oscars: "Sinners" compite en 16 categorías, siendo un logro que nadie había alcanzado. Aunque hay varias películas que este año también están a la cabeza, fueron prácticamente arrasadas por la cinta dirigida por Ryan Coogler.

"Una batalla tras otra", entre las películas opacadas por "Sinners" en las nominaciones de los Oscars 2026

La única película que estuvo cerca de lograr el número de nominaciones de "Sinners" es "Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson, que compite 13 veces: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto (2 veces), Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión Adaptado, Mejor Casting, Mejor Música Original, Mejor Fotografía, Mejor Edición, Mejor Diseño de Producción y Mejor Sonido.

Antes de 2026, el número máximo de nominaciones alcanzadas por cualquier película era 14. Solamente "All about Eve" (1950), "Titanic" (1997) y "La La Land" (2016) lo habían conseguido; esas películas obtuvieron 6, 11 y 6 premios, respectivamente.

Después de "Sinners" y "Una batalla tras otra", en las nominaciones destacaron "Valor sentimental", "Frankenstein" y "Marty Supreme", cada una con 9 menciones. Por su parte, "Hamnet" quedó nominada en 8 categorías.

Las películas "Bugonia", "Train dreams" y "El agente secreto" obtuvieron 4 nominaciones cada una. La tercera es una cinta brasileña y la única latinoamericana que se perfiló en los Oscars 2026.

Estas son las 16 nominaciones de "Sinners" en los Oscars 2026