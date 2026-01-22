El récord de 98 años que “Sinners” y su director podrían romper en los Oscars 2026

Oficialmente, este 22 de enero "Sinners" se ha convertido en la película más nominada en la historia de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS). Pero, más allá de eso, en los Oscars 2026 podría romper un récord que en las últimas 97 ediciones de la ceremonia no ha sucedido: Ryan Coogler podría ser el primer cineasta afroamericano en ganar el premio a Mejor Director .

Hasta ahora, ninguna persona afroamericana ha triunfado en esta categoría de los Oscar, considerada una de las 4 principales junto a Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Actor.

La primera vez que un cineasta afroamericano quedó nominado como Mejor Director fue en 1991; se trató de John Singleton, quien estuvo al frente de "Boyz N the Hood"; sin embargo, fue vencido por Jonathan Demme y "El silencio de los inocentes". Antes de esta nominación histórica habían pasado solo dos años desde que Spike Lee había quedado fuera de la categoría por "Haz lo correcto" (que compitió por Guión Original).

Desde entonces, han estado nominados Lee Daniels por "Precious" (2009), Steve McQueen por "12 años de esclavitud" (2012), Barry Jenkins por "Moonlight" (2016), Jordan Peele por "Get out" (2017) y Spike Lee por "BlackKlansman" (2018).

Curiosamente, Jordan Peele y Spike Lee fueron vencidos como Mejor Director por mexicanos: Guillermo del Toro por "La forma del agua" (2017) y Alfonso Cuarón por "Roma" (2018).

"Sinners" es la película más nominada en la historia de los Oscar

Antes de 2026, ninguna película había conseguido más de 14 nominaciones al Oscar. "Sinners" rompió ese récord, pues compite en 16 categorías; sin importar cuántos premios se lleve, ya hizo historia en la ceremonia.