Postshow Premios Oscar 2026 | Guillermo del Toro vuelve a hacer historia: análisis de su impacto y representación en los Oscars 2026
El cineasta mexicano reafirma su lugar como uno de los grandes referentes del cine mundial.
La presencia de Guillermo del Toro en los Oscars 2026 vuelve a encender el orgullo latino y el reconocimiento internacional a su visión cinematográfica. Durante esta temporada de premios, su trabajo ha sido ampliamente comentado por su capacidad para combinar fantasía, emoción y profundidad humana en historias visualmente deslumbrantes.