Oscars 2026: Estas son las categorías más RARAS de los Premios Oscar

¡Al fin! Tras meses de espera, este jueves 22 de enero, conoceremos la lista completa de nominados a la 98a edición de los Premios de la Academia , también conocidos como Premios Oscar u Oscars. A diferencia de entregas anteriores, este año la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) ha optado por agregar una nueva categoría, lo que ha causado confusión entre los fanáticos del séptimo arte, pues se trata de la primera integración en la ceremonia principal desde que se agregó Mejor Película Animada en 2001.

Nominaciones al Oscar: ¿Cuál es la nueva categoría de los Oscars 2026 que causa confusión?

La categoría que hará su debut en la ceremonia del próximo 15 de marzo es la de Mejor Casting. A través de esta, la Academia reconocerá al mejor ensamble de actores para un largometraje. Dado que se trata de una categoría completamente nueva, no se sabe con exactitud qué es lo que los miembros de la Academia evaluarán. Lo que sí es seguro es que el premio irá directamente para la persona encargada del elenco, es decir, el director o directora de casting. Actualmente, hay una lista preliminar de películas que compiten por el premio. Estas son:



Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Sirât

Weapons

Wicked: For Good

La lista final se dará a conocer el próximo jueves, 22 de enero.

¿Cuáles son las categorías más raras en los Premios Oscar?

Los Premios Oscar no siempre han contado con las mismas categorías. A lo largo de la historia, la Academia se ha visto obligada a eliminar algunas de ellas, ya sea por un cambio de enfoque o una renovación en Hollywood, incluso, por ciertos casos de redundancia. Entre las categorías más raras que ya han sido eliminadas, se encuentran:



Mejor Escritura de Intertítulos

Mejor Asistente de Dirección

Mejor Dirección de Baile

Mejores Efectos de Ingeniería

Mejor Cortometraje a Color

Mejor Cortometraje - Comedia o Novedad

Premio Juvenil de la Academia

Mejor Música de Comedia o Musica

¿Cuándo salen los nominados al Oscar 2026? Así puedes ver el anuncio GRATIS y EN VIVO

Los nominados a la 98a edición de los Premios Oscar se revelarán en punto de las 7:30 a.m. de este jueves 22 de enero, a través de una ceremonia celebrada en el Teatro Samuel Goldwyn, presidida por los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman. El anuncio se dará en dos bloques y podrá seguirse completamente en vivo y gratis a través del canal de Azteca 7. En internet, puedes seguir la transmisión en el sitio web oficial de Azteca y la app de TV Azteca En Vivo.