Premios Oscar 2026 | Linet Puente opina sobre la controversia que rodea a Timothée Chalamet

La conversación alrededor de Timothée Chalamet se ha encendido en plena temporada de los Oscars 2026, luego de que sus comentarios sobre la ópera y el ballet generaran una fuerte reacción en redes sociales y medios especializados. Durante la cobertura en la alfombra roja, Linet Puente compartió su postura sobre la controversia, señalando que este tipo de declaraciones pueden impactar la percepción pública justo antes de la votación final.