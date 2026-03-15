Premios Oscar 2026 | Orgullo en familia: Lewis Pullman vive un momento inolvidable junto a su padre en los Oscars 2026
El actor confesó que presentar una categoría acompañado de su papá es uno de los recuerdos más valiosos de su carrera.
La presencia de Lewis Pullman en los Oscars 2026 estuvo cargada de emoción y orgullo, especialmente por compartir la experiencia con su padre, el también actor Bill Pullman. Ambos asistieron como presentadores de una de las categorías de la noche, convirtiendo el momento en un recuerdo profundamente significativo para la familia.