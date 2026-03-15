Premios Oscar 2026 |Un viaje al pasado del cine: presidenta de icónico recinto revive la historia en entrevista exclusiva

En medio de la emoción de los Oscars 2026, una entrevista exclusiva con Donelle Dadigan ofreció un respiro lleno de nostalgia para los amantes del cine clásico. Como presidenta y fundadora de un recinto dedicado a preservar la historia cinematográfica, explicó que su misión es mantener vivo el legado de las grandes producciones y figuras que marcaron época.