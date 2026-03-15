7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Preshow Premios Oscar 2026 | Cuenta regresiva a Mejor Actriz: repasamos a las favoritas antes de la gran decisión

En el preshow analizamos a las nominadas que podrían llevarse uno de los premios más esperados de la noche.

Por: Emma García

La tensión crece rumbo a los Oscars 2026 y en el preshow hacemos un recuento especial de las nominadas a Mejor Actriz, una de las categorías más emocionantes y comentadas de la ceremonia. Cada intérprete llega con actuaciones poderosas que han conmovido a la crítica y al público, construyendo personajes complejos, valientes y memorables.

Tags relacionados
Premios Oscar 2026 Temporada de Premios 2026

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo