Preshow Premios Oscar 2026 | Cuenta regresiva a Mejor Actriz: repasamos a las favoritas antes de la gran decisión

La tensión crece rumbo a los Oscars 2026 y en el preshow hacemos un recuento especial de las nominadas a Mejor Actriz, una de las categorías más emocionantes y comentadas de la ceremonia. Cada intérprete llega con actuaciones poderosas que han conmovido a la crítica y al público, construyendo personajes complejos, valientes y memorables.