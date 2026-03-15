Preshow Premios Oscar 2026 | La gran novedad de la noche: revelamos la nueva categoría que debuta en los Oscars 2026
La Academia sorprende con un premio inédito que reconoce un aspecto clave del cine moderno.
Los Oscars 2026 marcan un momento histórico con la incorporación de una nueva categoría que amplía la forma en que se reconoce el talento dentro de la industria cinematográfica. Durante el preshow, revelamos cuál es este premio inédito y quiénes son los nominados que compiten por convertirse en los primeros ganadores.