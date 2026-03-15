Preshow Premios Oscar 2026 | De leyendas a nuevas estrellas: así fue el 2025 que marcó el rumbo hacia los Oscars 2026

El preshow de los Oscars 2026 nos lleva a un recorrido por lo mejor del cine en 2025, un año que quedará grabado por el choque entre nuevas estrellas emergentes y figuras legendarias de la industria. La temporada de premios estuvo marcada por duelos interpretativos, propuestas arriesgadas y regresos triunfales que encendieron el debate entre críticos y fanáticos.